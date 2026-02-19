La compañía de telecomunicaciones Claro anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en Bogotá, dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a aprendices que buscan iniciar su vida laboral. Las convocatorias incluyen perfiles en áreas como ingeniería, telecomunicaciones, contaduría pública y campos administrativos y financieros, además de opciones para jóvenes practicantes.

Las vacantes disponibles son:

Jefe(a) de transformación y nuevas formas de trabajo

Bogotá .

. Requisitos: profesional en ingeniería, administración o carreras afines, con más de 7 años de experiencia liderando equipos de Agile Coaches y/o Scrum Masters en empresas de telecomunicaciones, consumo masivo y Big Tech.

Salario: a convenir.

: a convenir. Aplique acá.

Profesional consolidación y reportes a entes de control

Bogotá .

. Requisitos: profesional en contaduría y especialización en finanzas, auditoría y revisoría, tres años de experiencia en revisar y garantizar la consistencia de los estados financieros consolidados, entre otros.

Salario: a convenir.

: a convenir. Aplique acá.

Aprendiz administrativo

Bogotá .

. Requisitos: jóvenes en formación tecnológica o técnica

que busquen fortalecer su experiencia y aportar al desarrollo de proyectos internos.

jóvenes en formación tecnológica o técnica que busquen fortalecer su experiencia y aportar al desarrollo de proyectos internos. Salario : a convenir.

: a convenir. Aplique acá.

Según informó la empresa, los cargos cuentan con todas las prestaciones de ley y los salarios serán definidos de acuerdo con el perfil y la experiencia de los candidatos. La organización espera recibir múltiples postulaciones para seleccionar los perfiles que mejor se ajusten a sus necesidades operativas y así fortalecer el funcionamiento de sus equipos en la capital.

¿Beneficios de trabajar en Claro Colombia?

Trabajar en Claro Colombia incluye una serie de beneficios orientados al bienestar de los empleados y a su desarrollo profesional. Entre ellos se destacan descuentos en servicios de telefonía móvil, Internet, televisión y paquetes hogar, lo que permite a los trabajadores acceder a condiciones preferenciales en productos de la compañía.

La empresa también ofrece estabilidad laboral y planes de crecimiento interno, con oportunidades de ascenso y fortalecimiento de carrera. A esto se suman programas de capacitación constante, enfocados en habilidades técnicas y profesionales.

En materia de compensación, algunos cargos cuentan con bonos por resultados y acceso a seguro médico, según las condiciones del contrato. Asimismo, dependiendo del rol y las funciones, existen modalidades de trabajo desde casa o esquemas flexibles.

Estos beneficios hacen parte de las políticas corporativas dirigidas a atraer y retener talento dentro de la organización.

¿Cuántos empleados tiene Claro Colombia?

La empresa de telecomunicaciones Claro Colombia informó que cuenta con aproximadamente 8.366 colaboradores directos distribuidos en diferentes regiones del país, de acuerdo con datos consignados en su informe de gestión. La compañía también señala que, al sumar el personal vinculado a su red y a las operaciones asociadas, la fuerza laboral supera los 11.000 integrantes. Este equipo participa en áreas técnicas, comerciales, administrativas y de servicio, que respaldan la prestación de servicios de telefonía móvil, internet y televisión. Las cifras hacen parte del balance institucional con el que la organización reporta su estructura y capacidad operativa en Colombia. Dentro del sector de telecomunicaciones, la empresa mantiene una presencia amplia en cobertura y número de usuarios, apoyada en su infraestructura y en el personal que sostiene sus operaciones a nivel nacional.

