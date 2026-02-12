La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una convocatoria internacional para trabajar en Ontario (Canadá), con cerca de 20 vacantes dirigidas a reparadores de neumáticos. Los salarios ofrecidos pueden alcanzar los 12’500.000 pesos mensuales, de acuerdo con la entidad.

La convocatoria se hace en alianza con una empresa canadiense acreditada ante Inmigración Canadá, con el fin de garantizar un proceso formal de vinculación laboral. Las personas interesadas deben registrar su hoja de vida en la plataforma oficial de la Agencia Pública de Empleo dando clic en este enlace). La fecha límite para postularse es el 2 de marzo.

Entre los requisitos y condiciones de la oferta se encuentran:

36 meses de experiencia.

Contrato fijo.

Jornada de 40 horas semanales.

No necesita libreta militar.

Manejo de inglés avanzado.

Formación técnica o tecnológica en áreas relacionadas con mecánica automotriz o mantenimiento de llantas.

Se valora adicionalmente licencia de conducción vigente.

El Sena indicó que el proceso se llevará a cabo exclusivamente a través de sus canales oficiales.

¿Qué puedo estudiar en el Sena para trabajar en Canadá 2026?

Programa Nivel académico Graduado Técnica profesional en mecánica automotriz Técnica profesional Sí Tecnología en mecánica automotriz Tecnología Sí Técnica profesional en coordinación de servicios de mantenimiento de vehículos automotores Técnica profesional Sí Técnica profesional en coordinación del servicios de mantenimiento de vehículos automotores Técnica profesional Sí Técnica profesional en mecánica automotriz Técnica profesional Sí Técnica profesional automotriz Técnica profesional Sí Técnica profesional en mecánica automotriz Técnica profesional Sí Tecnología en diagnostico y gestión automotriz Tecnología Sí Técnica profesional en servicio automotriz Técnica profesional Sí Tecnología en mecánica automotriz Tecnología Sí Tecnología en gestión de mantenimiento automotriz Tecnología Sí Tecnólogo en gestión del mantenimiento de automotores Tecnología Sí

¿Cuánto tiempo se puede trabajar en Canadá siendo colombiano?

Los ciudadanos colombianos que desean trabajar en Canadá pueden hacerlo por periodos que varían desde algunos meses hasta más de tres años, según el tipo de permiso otorgado por las autoridades migratorias de ese país. La duración depende de si se trata de un permiso abierto o cerrado y de la categoría bajo la cual se realice la solicitud.

En términos generales, los permisos temporales pueden sumar hasta cuatro años dentro del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales. Estas son algunas de las principales modalidades:

Permiso de Trabajo Temporal (LMIA): se otorga, por lo general, por el tiempo que dure el contrato laboral, con un máximo acumulado de hasta cuatro años.

se otorga, por lo general, por el tiempo que dure el contrato laboral, con un máximo acumulado de hasta cuatro años. Permiso de Trabajo Post-Graduación (PGWP): dirigido a estudiantes internacionales. Permite trabajar por un periodo equivalente al tiempo de estudios cursados, hasta un máximo de tres años.

dirigido a estudiantes internacionales. Permite trabajar por un periodo equivalente al tiempo de estudios cursados, hasta un máximo de tres años. Estudiantes (trabajo a tiempo parcial): pueden trabajar hasta 20 horas semanales durante el periodo académico y tiempo completo en vacaciones.

Cada caso está sujeto al cumplimiento de los requisitos migratorios establecidos por el Gobierno.

