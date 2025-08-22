En Mississauga, al oeste de Toronto, en Ontario (Canadá) es el lugar donde el Sena abrió las vacantes para que los ciudadanos de Colombia que estén interesadas en irse a ejercer a esa nación puedan hacerlo sin problemas y con la seguridad de que podrán construir un futuro sólido para ellos y sus familias.

El Servicio Nacional de Aprendizaje se ha destacado por contratar personal en suelo colombiano, sin considerar que tengan o no experiencia, ya que su primer objetivo es que los ciudadanos puedan dar sus primeros pasos en el mercado laboral y que demuestren que son capaces de cumplir con las funciones que les deleguen.

Para postularse a alguna de las 60 vacantes del Sena en Canadá, solo debe dar clic en este enlace para que complete toda la información personal, educativa y laboral. El perfil requerido es para ensambladores de aeronaves y deben recordar que la oferta estará disponible hasta el 19 de septiembre de 2025. Este convenio entre la entidad colombiana y Gal Aerostaff especifica que se trabajarán 40 horas semanales y pagarán 4.419 dólares canadienses al mes (13’371.894 pesos).

¿Cuáles son las condiciones para trabajar en Canadá con el Sena?

Para ser tenido en cuenta en alguna de las 60 vacantes que tiene el Sena en Canadá para ensambladores de aeronaves debe cumplir con ciertas condiciones especificas para que todo el proceso de contratación sea exitoso de inicio a fin. De acuerdo con la página web de la entidad, estos son algunos de los requisitos:

Educación: técnico o tecnólogo (industria aeroespacial) licencia TMA.

Experiencia: 60 meses (5 años).

Idioma: nivel de inglés B1+ (escucha, escrito, lectura y expresión oral).

Tipo de contrato: temporal. (Según leyes migratorias).

Duración del contrato: superior a un año.

Salario: El salario es de 4.419 dólares canadienses brutos mensuales, lo que equivale aproximadamente a 13’371.894 pesos bruto mensuales.

Jornada laboral: completa.

Horario de trabajo: 40 horas semanales.

Lugar de ejecución de las vacantes: Mississauga, ciudad al oeste de Toronto, en Ontario (Canadá).

Prestaciones sociales: plan dental, cobertura médica ampliada, incapacidad a largo plazo y seguro de vida.

¿Cuáles son los beneficios de trabajar en Canadá con el Sena?

GAL AeroStaff cubrirá el coste de los dos primeros meses de alojamiento tras la llegada a Canadá. Después de los dos primeros meses, el coste del alojamiento, se deducirá de la paga hasta que encuentre su propio alojamiento.

tras la llegada a Canadá. Después de los dos primeros meses, el coste del alojamiento, se deducirá de la paga hasta que encuentre su propio alojamiento. GAL AeroStaff cubrirá el costo de los vuelos de Colombia a Canadá y de Canadá a Colombia si es despedido por causas ajenas a su voluntad.

y de Canadá a Colombia si es despedido por causas ajenas a su voluntad. Al llegar a Canadá, un transporte compartido será proporcionado por GAL AeroStaff, desde el lugar de residencia hasta el trabajo, durante los dos primeros meses.

por GAL AeroStaff, desde el lugar de residencia hasta el trabajo, durante los dos primeros meses. Todos los gastos de visado son cubiertos y reembolsados por GAL AeroStaff .

. GAL AeroStaff proporcionará una asignación en efectivo de 150 dólares para cubrir la compra de calzado de seguridad con puntera de acero.

para cubrir la compra de calzado de seguridad con puntera de acero. GAL AeroStaff proporcionará cinco camisetas a nombre de GAL AeroStaff.

