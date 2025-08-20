4.000 vacantes sin experiencia son las que están disponibles en Bogotá, para que los ciudadanos logren cuadrar un puesto para rematar 2025 y coger el fin de año con plata. No obstante, hay una serie de requisitos para ser tenido en cuenta en esta oferta que está promoviendo la Alcaldía Distrital y varias compañías.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
¡Inscríbete gratis en el SENA! 700 cupos virtuales en Cesar y 71 mil oportunidades en todo Colombia Teletrabajo en Colombia: Lo que cambia con la nueva ley que promete transformar el empleo y proteger tus derechos Tragedia en el centro de Ibagué: caída mortal de un trabajador expone deudas en seguridad laboral Cambio en la subdirección del SENA Cesar: ¿oportunidad de transformación o riesgo para la continuidad?
Como ya ha sido conocido en otras ocasiones, en estos trabajos llegan a pagar hasta 5’000.000 de pesos, dependiendo de la formación que tengan, ya que las plazas que están activas van dirigidas para perfiles muy variados: bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Incluso, se consideran a aquellas personas que solo tienen educación básica primaria.
Entre las 4.000 vacantes disponibles hay 780 sin experiencia y 437 para profesionales, según aclara la Alcaldía de Bogotá en su página web. Hay empleos en sectores como ventas, logística, salud, producción, finanzas, tecnología, gastronomía, belleza y recreación. Tenga en cuenta que para presentarse a cualquiera de estos puestos, debe asistir a la feria de empleo que se hará el próximo jueves 21 de agosto en Theatron, ubicado en la calle 58 #10-32 en la localidad de Chapinero, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m.
Estos son algunos de los perfiles solicitados:
- Abogado.
- Abogado junior.
- Administrador de tienda.
- Agente ‘call center’.
- Agente ‘call’ intangibles.
- Agente de soporte técnico omnicanal.
- Agente de ventas.
- Analista ‘controller’.
- Analista de operaciones logísticas.
- Aplicación ‘support analyst’.
- Asesor bilingüe.
- Asesor ‘call center’.
- Asesor ‘call center’ sin experiencia.
- Asesor comercial.
- Asesor comercial ALO Yoga.
- Asesor comercial externo.
- Asesor comercial ferretero.
- Asesor comercial indirecto.
- Asesor comercial integral Tigo.
- Asesor comercial punto de venta.
- Asesor comercial productos tangibles.
- Asesor comercial tecnológico.
- Asesor digital.
- Asesor inmobiliario.
- Asesor ‘multiskill’.
- Asesor PAP.
- Asesor servicio al cliente ‘back office’.
- Asesor de cobrador cartera castigada.
- Asesor de cobranzas.
- Asesor de servicio al cliente (servicios financieros).
- Asesor de ventas.
- Asesores de servicio al cliente.
- Asistente de gerencia.
- Asistente de nómina en obra.
- Auxiliar contable.
- Auxiliar contable ‘retail’.
- Auxiliar de cocina.
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar de bodega (licencia C2).
- Auxiliar de bodega u operativo.
- Auxiliar de camarería.
- Auxiliar de elaboración hornos.
- Auxiliar de enfermería.
- Auxiliar de producción (HORECA).
- Auxiliar de servicio al cliente.
- Auxiliar de tráfico.
- Auxiliar financiero.
- Auxiliar laboratorio clínico.
- Auxiliar logístico.
- Ayudante de obra.
- B2C ‘accountant’.
- ‘Business intelligence (BI) developer’.
- Camarero.
(Vea también: ¿Cómo hago para conseguir trabajo sin experiencia en Bogotá? La Alcaldía lanzó 142 vacantes)
- Cocinero.
- ‘Cloud engineer’.
- Conductor atención domiciliaria.
- Conductor C2 o C3.
- Conductor de ambulancia.
- ‘Customer expert’ B2 – representante de servicio al cliente bilingüe.
- ‘Data validator junior’.
- ‘Database administrator’ (DBA).
- Demostrador.
- Dermoconsultora.
- Desarrollador web junior.
- Ejecutivo ‘call center’-comercial.
- Ejecutivo comercial.
- Ejecutivo de mesón.
- Ejecutivo mixto.
- Ejecutivo ‘multiskill’.
- Embajador de marca.
- Estilista.
- Gerente de eventos.
- Gerente líder de producto.
- Impresor ‘offset’.
- Impulsador
- ‘IT asset analyst’.
- ‘IT asset manager’.
- ‘IT finance analyst’.
- ‘IT project analyst’.
- ‘IT support specialist’ – N1.
- ‘IT support specialist’ – N2.
- Jefe de enfermería.
- ‘Marketing expert’ B2.
- Mecánico B.
- Mecánico C.
- Mercaderista.
- Mercaderista de ruta con moto.
- Mercaimpulso.
- Asustador.
- Mesero.
- Médico general.
- Monitor de servicio centros médicos.
- ‘Network’ administrator/’engineer’.
- Odontólogos generales.
- Operador parqueadero.
- Operador de almacenamiento.
- Operador de salas.
- Operador de tienda.
- Operadores de aseo y limpieza.
- Operadores montacarga.
- Operario de elaboración hornos.
- Operarios de limpieza, toderos, jardineros, auxiliares de mantenimiento.
- Técnicos electricista e hidráulicos.
- Operario de producción.
- Operario de producción sector farmacéutico.
- Operario de tractor.
- P2P ‘accountant’.
- Preventista.
- Promotor de ventas / vendedor.
- Promotor/a de Unicef para campañas sociales y recaudación de fondos en campo.
- R2R ‘accountant’.
- Recreador.
- ‘Sales support assistant’.
- ‘Security engineer’.
- ‘Sr. collection specialist’.
- ‘Stewar’.
- Supervisor de almacén.
- Técnico de mantenimiento.
- Técnico de refrigeración con moto.
- Técnico de servicio.
- Técnico eléctrico industrial.
- ‘Tech specialist’ B2 – soporte al cliente multicanal bilingüe.
- Transferencista droguerías.
- Tutor de inglés y español.
- Vendedor superetes.
¿Qué debe tener la hoja de vida si no tiene experiencia?
Si no tiene experiencia laboral, su currículum debe destacar su potencial y sus habilidades. En lugar de un listado de trabajos, enfóquese en sus logros académicos, proyectos personales, voluntariado, o cualquier otra actividad que demuestre su iniciativa y dedicación. Mencione sus habilidades blandas (como la comunicación, el trabajo en equipo o la resolución de problemas) y duras (como el manejo de programas o idiomas), y no olvide incluir un perfil profesional que explique sus objetivos y por qué es la persona ideal para el puesto.
Aunque no tenga experiencia formal, ya ha construido una historia. Piense en su hoja de vida como la oportunidad para contarla. Si se graduó con honores, destáquelo; si participó en un proyecto de investigación o un concurso, descríbalo; si aprendió un idioma o un programa por su cuenta, inclúyalo. Cada una de estas acciones demuestra su capacidad de aprender y su motivación. Un currículum sin experiencia no es un currículum vacío: es una hoja en blanco lista para que escriba su potencial en ella.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO