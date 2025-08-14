611 empleos sin experiencia son los que tiene la Alcaldía de Bogotá para los ciudadanos, en especial, para aquellos que tengan una edad que esté entre los 18 y 28 años, todo con la finalidad de que tengan su primera oportunidad de acceder a un trabajo formal que les brinde todas las prestaciones de ley y crecimiento personal y profesional.

Las vacantes sin bagaje laboral en la capital colombiana son constantes, gracias a las alianzas que hace el Distrito con numerosas empresas del sector privado que quieren contar con mano de obra que aporte su conocimiento, proactividad y sentido de pertenencia para que las compañías y sus colaboradores ganen mutuamente.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, los empleos incluyen niveles de formación que van desde la primaria hasta la universitaria, abarcando un espectro de preparación muy amplio. Estos son algunos de los puestos que están disponibles:

Dermoconsultora.

Mercaderista.

Asesor comercial Alo Yoga.

Asesor comercial tecnología.

Gerente / líder de producto.

Asesor comercial externo.

Asesor comercial ferretero.

Mercaderista.

Promotor de ventas / vendedor.

Impulsador.

Mercaimpulso.

Operario de producción.

Auxiliar de bodega u operativo.

Asesor comercial punto de venta.

Transferencista droguerías.

Asesor comercial externo PAP.

Auxiliar de tráfico.

Recreador sin experiencia.

Meseros sin experiencia.

Asistente de gerencia.

Agente ‘call center’ intangibles.

Asesor PAP.

Asesor inmobiliario.

Operarios de planta.

Auxiliar de bodega con licencia C2.

Impresor ‘offset’.

Auxiliar contable ‘retail’.

Técnico de mantenimiento.

Asesor comercial productos tangibles.

Asesor de cobranza cartera castigada.

Camarero.

Mesero.

Estilista.

Auxiliar de camarería.

Gerente de eventos.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de producción.

IT finance analyst.

Business intelligence (BI) developer.

‘Database’ administrator (DBA).

‘Application support analyst’.

Abogado.

Desarrollador web junior.

Médico general.

Abogado junior.

Si está interesado en aplicar a cualquiera de estas vacantes, solo debe ingresar a este enlace para que registre su hoja de vida o la actualice y así podrá postularse de manera gratuita y segura en el Servicio Público de Empleo.

¿Cómo registrarse en el Servicio Público de Empleo?

El registro en el Servicio Público de Empleo es un paso fundamental para quienes buscan una nueva oportunidad laboral. Para iniciar el proceso, el primer paso es ingresar a la página web (dando clic acá). Allí, el portal lo guiará de una forma intuitivita en la creación de su hoja de vida y le ayudará a identificar sus habilidades y competencias. Este servicio es totalmente gratuito y está diseñado para conectar a los ciudadanos con las vacantes que mejor se adapten a su perfil profesional, facilitando así el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo en el mercado laboral colombiano.

Ingrese a la página de la Agencia Pública de Empleo.

Seleccione la opción ‘Inscriba su hoja de vida’.

Crear su usuario, para esto, debe completar su tipo y número de documento de identificación.

Proporcionar un correo electrónico y dar clic en ‘Crear el usuario ahora’.

Le llegará un mensaje al correo registrado, en él encontrará el nombre de usuario y la clave de acceso.

Una vez haya ingresado, deberá seleccionar sus intereses.

Cuando haya seleccionado sus intereses, podrá comenzar con el registro de los datos de su hoja de vida.

Ya podrá aplicar a las ofertas disponibles.

