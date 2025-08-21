Para todas esas personas que buscan opciones laborales en Cali, Decathlon les tiene una buena oferta, con la cual espera vincular una buena cantidad de personal para afrontar la gran temporada comercial que se vendrá en este remate de 2025. Esto considerando que, al tratarse de una compañía ‘retail’, sus ventas aumentarán en los meses que se vienen.

La multinacional francesa ha contratado colaboradores en tiendas de Bogotá, Medellín, Pereira, Chía (Cundinamarca) y más. Siempre pensando en que quienes sean elegidos den lo mejor que tienen: habilidades, ideas, energía y proactividad para que juntos puedan crecer. Es decir, que sea un acto totalmente recíproco, ya que, al inicio, según sea el puesto que esté disponible, el contrato, inicialmente, será a término fijo u obra y labor. Posteriormente, de acuerdo con el desempeño, podrá pasar a término indefinido.

Las personas que quieran trabajar en Decathlon Cali, deben tener en cuenta que se llevará un encuentro de talentos el próximo 28 de Agosto, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Centro Cultural de Cali (carrera 5 # 6-05, San Pedro). Durante la jornada, los asistentes podrán interactuar con miembros del equipo, participar en actividades prácticas y recibir información sobre los procesos de selección y las vacantes vigentes.

Quienes deseen postularse previamente, deben entrar a este enlace y completar el formulario.

¿Cuáles son las vacantes que tiene Decathlon?

Con el objetivo de llegar a 2026 con un equipo de más de 1.000 colaboradores, Decathlon Colombia ha abierto 22 nuevas vacantes en áreas clave para su operación en diferentes ciudades del país. Entre ellas se destacan:

Asesor comercial deportivo – Ibagué.

Asesor comercial deportivo medio tiempo – Medellín.

Responsable de sección – tiendas de Medellín.

Asesor comercial deportivo – Envigado (Antioquia).

Asesor comercial deportivo – Cali.

Asesor comercial deportivo – Chía (Cundinamarca).

Asesor comercial deportivo – Bogotá.

Asesor comercial deportivo – Barranquilla.

Responsable de sección – Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Bogotá.

¿Cuál es la edad mínima para trabajar en Decathlon?

La política de contratación de Decathlon establece que la edad mínima para trabajar en la empresa es de 18 años. Esta medida es un pilar fundamental en su modelo de negocio, asegurando que todos los empleados cuenten con la mayoría de edad y puedan asumir plenamente las responsabilidades laborales y legales inherentes a sus funciones. La compañía busca, de esta forma, garantizar un entorno de trabajo seguro y conforme a la legislación laboral vigente en la mayoría de los países donde opera.

La multinacional no solo cumple con la normativa, sino que también ofrece un abanico más amplio de oportunidades de desarrollo. Los empleados mayores de edad pueden acceder a una variedad de roles, desde ventas y atención al cliente hasta gestión de inventario y responsabilidades de liderazgo. Además, la empresa invierte en la capacitación y el crecimiento profesional de su personal, proporcionando un camino claro para quienes deseen construir una carrera a largo plazo.

