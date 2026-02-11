LinkedIn nació como una red social pensada para destacar logros profesionales, conectar talentos con empresas y facilitar la búsqueda de empleo. Sin embargo, en los últimos años ha sido blanco de críticas por parte de usuarios que consideran que perdió su esencia y se convirtió en una vitrina de aprobación personal, más cercana a Instagram o TikTok que a una plataforma laboral.

Ese debate volvió a encenderse luego del fuerte mensaje que publicó Daniel Sepe, un abogado argentino especializado en derecho de familia, logística comercial y gestión farmacéutica, quien anunció públicamente que dejará de buscar trabajo a través de esta red social. Su testimonio, cargado de dolor y frustración, no pasó desapercibido.

Sepe contó que, tras meses de intentar conseguir una oportunidad laboral, decidió dar un paso al costado luego de recibir mensajes que, según él, estuvieron más marcados por la lástima que por propuestas reales.

En su publicación, reveló que ha atravesado una situación personal muy dura: el fallecimiento de su esposa, ocurrido hace ocho meses, una fecha que coincidió con el día en que tomó la decisión de abandonar LinkedIn como canal de búsqueda laboral.

“Lo intenté por mi hija y no para dar lástima o victimizarme”, escribió el abogado, dejando claro que su intención nunca fue generar compasión, sino encontrar una oportunidad concreta que le permitiera salir adelante. También agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y a algunos contactos que le hablaron de posibles empleos, aunque lamentó que muchos de esos acercamientos no se materializaran y terminaran en silencio.

El mensaje cerró con una reflexión que tocó fibras entre miles de usuarios: Sepe aseguró que siente que ese ya no es su lugar y que confía en que el camino correcto aparecerá por otro lado. “Dios sabrá por dónde llevarme”, expresó, despidiéndose de la red social junto a su hija.

El caso abrió nuevamente la discusión sobre el uso de LinkedIn y el desgaste emocional que puede generar en quienes buscan empleo durante largos periodos. Para muchos, la plataforma dejó de ser un espacio de oportunidades reales y se transformó en un escenario donde abundan discursos motivacionales, historias personales y reacciones, pero escasean las ofertas concretas.

Mientras tanto, el mensaje de Daniel Sepe sigue circulando como un reflejo crudo de una realidad que viven miles de personas en silencio: la búsqueda laboral en tiempos donde la visibilidad no siempre se traduce en oportunidades reales.

