Ser madre y trabajar al mismo tiempo es un desafío que implica equilibrar dos mundos exigentes: el laboral y el familiar. Las dificultades empiezan desde el embarazo, con la necesidad de permisos médicos y el temor a perder oportunidades profesionales.

Tras el nacimiento, muchas madres enfrentan el dilema de volver al trabajo o quedarse en casa, una decisión complicada por factores económicos y emocionales.

(Vea también: Empresas abrieron vacantes para trabajar desde casa: pagan entre 5 y 10 millones de pesos).

Uno de los mayores retos es la falta de tiempo. Las jornadas laborales suelen ser largas, y al llegar a casa, las responsabilidades continúan: alimentar, cuidar y educar a los hijos.

Muchas mujeres terminan agotadas, sintiendo que no tienen un momento para ellas mismas. Además, la carga mental de organizar la vida familiar recae, en la mayoría de los casos, sobre las madres.

Lee También

Otro obstáculo es la falta de flexibilidad laboral. Aunque algunas empresas ofrecen teletrabajo o horarios adaptados, muchas madres se ven obligadas a cumplir con jornadas rígidas que dificultan la conciliación. Las guarderías y colegios tienen horarios limitados, y encontrar una red de apoyo confiable no siempre es fácil.

El sentimiento de culpa es otro factor emocional importante. Muchas madres sienten que no pasan suficiente tiempo con sus hijos, mientras que en el trabajo pueden enfrentar prejuicios que las hacen parecer menos comprometidas con su carrera. Esta presión social y profesional genera estrés y ansiedad.

Pineda, reconocida por sus consejos sobre finanzas en Colombia, dejó un llamativo texto sobre la maternidad y cómo es un trabajo tan complejo.

“El trabajo más difícil de mi vida. Ningún otro trabajo me había provocado tanta bipolaridad… paso constantemente de un amor visceral a una intolerancia profunda. ¿Ya saben qué es? ¡Ser mamá! Y no solo mamá de 1, no, mamá de 3”, apuntó en su cuenta de Linkedin.