Davivienda ha lanzado una nueva convocatoria laboral con el objetivo de contratar profesionales y estudiantes en diversas regiones de Colombia, descentralizando su oferta de la capital del país. La entidad financiera busca perfiles especializados en marketing, ingeniería y desarrollo de ‘software’, además de abrir espacios para practicantes que deseen iniciar su etapa laboral.

Estas son las vacantes que tiene Davivienda, de acuerdo con su perfil de LinkedIn:

Profesional ‘growth’ marketing

Bogotá (híbrido).

(híbrido). Responsabilidades : ejecutar y medir ‘journeys’ de comunicación de manera eficiente, diseñar e implementar ‘A/B testings’ para mejorar la conversión, analizar datos y métricas para evaluar la efectividad de las comunicaciones, optimizar efectividad de ‘journeys’ digitales en varios canales, entre otras.

: ejecutar y medir ‘journeys’ de comunicación de manera eficiente, diseñar e implementar ‘A/B testings’ para mejorar la conversión, analizar datos y métricas para evaluar la efectividad de las comunicaciones, optimizar efectividad de ‘journeys’ digitales en varios canales, entre otras. Requisitos: profesional en ingeniería industrial, economía, estadística, administración o carreras afines, experiencia mínima de 3 años en ‘growth’ marketing y campañas, conocimiento en analítica de datos, marketing digital y comportamiento del consumidor, conocimiento y manejo de Braze (indispensable).

profesional en ingeniería industrial, economía, estadística, administración o carreras afines, experiencia mínima de 3 años en ‘growth’ marketing y campañas, conocimiento en analítica de datos, marketing digital y comportamiento del consumidor, conocimiento y manejo de Braze (indispensable). Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Asesor múltiple supernumerario

Cali (presencial).

(presencial). Responsabilidades : identificar oportunidades de negocio, asesorar a los clientes sobre productos y servicios, y contribuir al cumplimiento de metas, garantizar una excelente y oportuna atención al cliente, seguimiento a las inquietudes y solicitudes comerciales y operativas de los cliente.

: identificar oportunidades de negocio, asesorar a los clientes sobre productos y servicios, y contribuir al cumplimiento de metas, garantizar una excelente y oportuna atención al cliente, seguimiento a las inquietudes y solicitudes comerciales y operativas de los cliente. Requisitos: la persona debe contar con disponibilidad para viajar dentro de la regional Valle y Cauca según necesidad de la organización.

la persona debe contar con disponibilidad para viajar dentro de la regional Valle y Cauca según necesidad de la organización. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Aprendiz Sena servicio

Neiva (presencial).

(presencial). Responsabilidades : embajador en la experiencia al cliente desde su ingreso a la oficina, integrando un servicio cercano, empático y resolutivo, guiándolo según sus necesidades, resolviendo solicitudes básicas y conectándolo con el canal transaccional más eficiente.

: embajador en la experiencia al cliente desde su ingreso a la oficina, integrando un servicio cercano, empático y resolutivo, guiándolo según sus necesidades, resolviendo solicitudes básicas y conectándolo con el canal transaccional más eficiente. Requisitos: estudiante en etapa de prácticas.

estudiante en etapa de prácticas. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Desarrollador senior ‘full stack’

Bogotá (presencial).

(presencial). Responsabilidades : diseñar e implementar soluciones ‘full stack’ alineadas con arquitectura moderna basada en microservicios, desarrollar ‘frontend’ robusto en JavaScript y Angular, aplicando buenas prácticas en arquitectura de componentes y optimización de rendimiento, construir servicios ‘backend’ con Java Spring Boot, garantizando escalabilidad y seguridad, diseñar e integrar APIs RESTful y servicios externos.

: diseñar e implementar soluciones ‘full stack’ alineadas con arquitectura moderna basada en microservicios, desarrollar ‘frontend’ robusto en JavaScript y Angular, aplicando buenas prácticas en arquitectura de componentes y optimización de rendimiento, construir servicios ‘backend’ con Java Spring Boot, garantizando escalabilidad y seguridad, diseñar e integrar APIs RESTful y servicios externos. Requisitos: m ínimo 4 años de experiencia en desarrollo ‘full stack’ web y/o móvil, experiencia en pruebas unitarias y automatización, manejo de versionamiento y despliegue continuo (GitHub), formación profesional en ingeniería de sistemas, software o afines.

ínimo 4 años de experiencia en desarrollo ‘full stack’ web y/o móvil, experiencia en pruebas unitarias y automatización, manejo de versionamiento y despliegue continuo (GitHub), formación profesional en ingeniería de sistemas, software o afines. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

¿Qué tal es Davivienda para trabajar?

Davivienda se consolida como una de las empresas referentes en el mercado laboral colombiano. Según los reportes más recientes de plataformas especializadas como Glassdoor e Indeed, la entidad financiera mantiene una calificación sobresaliente de 4.5 sobre 5 estrellas, posicionándose frecuentemente en los listados de los mejores lugares para trabajar en el país.

El análisis de las experiencias de los colaboradores permite identificar los pilares que sustentan esta valoración positiva. Entre los aspectos más destacados por el personal actual y antiguo se encuentran:

Ambiente laboral : un entorno profesional enfocado en el compañerismo.

: un entorno profesional enfocado en el compañerismo. Beneficios extralegales : incentivos y primas adicionales a lo estipulado por la ley.

: incentivos y primas adicionales a lo estipulado por la ley. Estabilidad : políticas de contratación que brindan seguridad a largo plazo.

: políticas de contratación que brindan seguridad a largo plazo. Calidad humana: un enfoque institucional en el bienestar del trabajador.

Estos indicadores reflejan la percepción de los empleados sobre la cultura corporativa del banco, destacando no solo la remuneración, sino también el equilibrio y la calidad de vida dentro de la organización en un sector altamente competitivo.

