Daviplata, una de las billeteras digitales más grandes de Colombia con más de 19 millones de usuarios, dejará de ser solo una aplicación para guardar plata y se transformará oficialmente en un neobanco. El anuncio lo hizo su nueva CEO, Ángela Marcela Ramírez, quien destapó las cartas sobre los cambios que vienen para marzo de 2026, según dijo en La República.

Uno de los cambios más esperados tiene que ver con el crédito rotativo. La plataforma empezará a soltar dinero de forma fácil con montos que van desde los $ 50.000 hasta los $ 5,2 millones. Según Ramírez, este rango está pensado para el 90 % de los colombianos, especialmente para pequeños negocios que necesitan capital para el diario o para personas que tengan un desvare económico.

Pero la cosa no para ahí: entre abril y mayo, los comercios podrán pedir créditos mucho más gordos que llegarán hasta los $ 25 millones.

El otro “bombazo” tiene que ver con las tarjetas débito y crédito. A partir de marzo, quienes tengan Android podrán subir su tarjeta digital a la billetera del celular (wallet) para pagar en cualquier tienda física sin necesidad de plástico, solo acercando el teléfono al datáfono.

Además, Daviplata se mete de lleno en el transporte. Lanzarán una opción de “Movilidad” que permitirá recargar la tarjeta de Transmilenio (o el Metrocable) directamente desde la “app”, eliminando las molestas filas en las estaciones.

Finalmente, la plataforma busca llegar a los 22 millones de clientes y para eso lanzarán una oferta especial para menores de edad. Así, los más jóvenes de la casa podrán tener su propia cuenta vinculada y empezar a manejar su plata desde temprano bajo supervisión.

