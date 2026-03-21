Un reciente concepto del Ministerio de Salud ordena las reglas sobre el reembolso de gastos médicos, una de las principales inquietudes de los usuarios que terminan pagando medicamentos y servicios que debían cubrir las EPS.

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(Vea también: Estas son las EPS que se salvarían del plan de liquidación de Petro; deben cumplir condición)

La aclaración surgió luego de múltiples quejas por trámites complejos y negativas en 2025, lo que llevó a precisar las condiciones, documentos y tiempos que rigen estas solicitudes dentro del sistema de salud.

En caso de que exista una negativa o desacuerdo, los usuarios pueden acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, que cuenta con funciones para resolver conflictos relacionados con el reconocimiento económico de estos gastos.

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De hecho, Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, subió un video en sus redes sociales en el que explica cómo se debe hacer la reclamación del dinero a través de una demanda jurisdiccional.

“La EPS le negó su medicamento, usted lo necesitaba urgente y le tocó comprarlo. La EPS tiene que pagárselo. ¿Sabía?”, indicó Leal en una publicación que subió el pasado jueves 19 de marzo.

Este panorama se vuelve más relevante si se tiene en cuenta que el gasto de bolsillo en salud sigue creciendo en Colombia, alcanzando cifras cercanas a $14,5 billones, lo que evidencia el impacto económico para los hogares.

¿En qué casos las EPS deben devolver gastos médicos a sus pacientes?

De acuerdo con Leal, las EPS deben devolver el dinero en dos casos puntuales. El primero es cuando al afiliado le niegan algo que está incluido en el plan obligatorio de salud.

La segunda es cuando el usuario asume costos que eran de responsabilidad de la EPS, especialmente en casos de urgencias, servicios autorizados que no fueron prestados a tiempo o fallas atribuibles a la entidad.

Uno de los puntos clave es el plazo: el usuario debe presentar la solicitud dentro de los 15 días siguientes al evento médico, mientras la EPS dispone de hasta 30 días para efectuar el pago, siempre que se entreguen los soportes exigidos.

Entre los requisitos básicos se incluyen facturas, historia clínica y certificación médica, documentos que respaldan el gasto y permiten validar que el servicio debía ser cubierto por la entidad. En este proceso, la factura electrónica tiene plena validez jurídica dentro del sistema.

¿Cómo reclamar gastos médicos a la EPS?

De acuerdo con el exfuncionario, el trámite se debe hacer directamente desde la página de la Superintendencia de Salud, donde los afectados deben seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la web: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx Buscar en la esquina superior derecha las tres barras y luego elegir la opción Atención y servicios a la ciudadanía. Ingresar a la pestaña: servicios de la función jurisdiccional y de conciliación. Elegir una de las dos opciones de reclamación, indicadas anteriormente. Llenar los respectivos formularios. Anexar documentos

Además, cada EPS define sus propios formularios y canales para radicar la solicitud, por lo que los afiliados deben consultar directamente con su entidad para completar el trámite de manera correcta.

De esta manera, el sistema avanza hacia un modelo más claro en materia de devoluciones, en el que los usuarios cuentan con herramientas para exigir el cumplimiento de sus derechos frente a las EPS.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.