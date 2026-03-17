Luego de la reciente decisión de Gustavo Petro de impulsar la liquidación de las EPS con problemas financieros, el panorama del sistema de salud colombiano atraviesa un momento de reconfiguración estructural.

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(Vea también: Golpe para el Gobierno: tribunal suspendió traslado de 6 millones de usuarios a EPS intervenidas)

Esta medida surge como respuesta a la crisis persistente del modelo, marcada por deudas, fallas en la atención y dificultades operativas que afectan a millones de usuarios.

Petro explicó que los afiliados de las entidades que desaparezcan serán trasladados a aquellas que continúen en funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones. Según el mandatario, este proceso no implica abandonar a los pacientes, sino reorganizar el sistema para mejorar su sostenibilidad.

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“Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta ahora ha sido”, indicó Petro en pleno consejo de ministros del pasado lunes 16 de marzo.

Las EPS que lograrían mantenerse activas serían aquellas que conserven condiciones financieras más estables y una operación viable. Estas entidades asumirían una mayor carga dentro del sistema, lo que implicaría un fortalecimiento operativo para responder al aumento de usuarios trasladados desde las organizaciones liquidadas.

El presidente también justificó la decisión señalando que el modelo actual presenta fallas estructurales que impiden garantizar un servicio eficiente. En su visión, la liquidación de las entidades en crisis permitiría avanzar hacia un esquema más sólido, dejando atrás prácticas que han debilitado el sistema durante años.

No obstante, distintos sectores han advertido que este proceso podría traer consecuencias complejas, como dificultades administrativas y presión sobre las instituciones que permanezcan activas. Aun así, el Gobierno insiste en que la medida apunta a lograr una transformación profunda del sistema de salud colombiano.

¿Cuáles son las EPS que no serían liquidadas por orden del presidente Petro?

En medio del proceso de reorganización el jefe de Estado indicó que no todas las EPS serían liquidadas. Algunas entidades podrían mantenerse activas, siempre que cumplan condiciones estrictas relacionadas con su situación financiera y el manejo de sus obligaciones.

En ese sentido, el mandatario señaló que dos EPS tendrían la posibilidad de continuar operando, pero bajo un requisito clave: ponerse al día con sus deudas. Esta condición resulta determinante para garantizar la sostenibilidad financiera y evitar que los problemas actuales se prolonguen dentro del sistema.

Las entidades mencionadas, según recogió El Tiempo, son:

Savia Salud EPS: Podría conservar su funcionamiento si sus responsables asumen y saldan los compromisos económicos pendientes.

Salud Capital EPS: También tendría opción de mantenerse activa, siempre que logre responder por sus obligaciones financieras.

Por otro lado, el caso de Nueva EPS tendría un tratamiento distinto. Esta entidad pasaría a estar bajo la órbita de los ministerios de Salud y Hacienda, y el Estado asumiría el pago directo de sus deudas a los acreedores. Este enfoque apunta a una intervención estatal más directa, con el objetivo de estabilizar su funcionamiento dentro del sistema.

De esta manera, el Gobierno plantea un escenario en el que la permanencia de ciertas EPS no es automática, sino que depende de acciones concretas orientadas a corregir su situación. La medida busca impulsar una depuración del sistema, manteniendo únicamente a las entidades que demuestren capacidad real para operar de forma estable.

#POLÍTICA En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que ante la situación del país, todas las EPS que están en quiebra se van a liquidación. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/b35MLnPV2L — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026

¿Quiénes son los dueños de Savia Salud EPS, Salud Capital EPS y Nueva EPS?

En medio del debate por el futuro de las EPS en Colombia, uno de los puntos clave tiene que ver con quiénes están detrás de estas entidades. Su estructura de propiedad no solo define cómo operan, sino también el margen de maniobra que tiene el Gobierno en un escenario de reorganización del sistema.

En el caso de Savia Salud EPS, se trata de una entidad con participación mayoritaria del sector público. Sus principales accionistas son la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, acompañadas por la caja de compensación Comfama, según se lee en la pagina de dicha entidad.

Por su parte, Salud Capital EPS no responde a la lógica de una empresa privada tradicional. Su operación está ligada al sistema público de salud en Bogotá, lo que la ubica más cerca de un esquema estatal que de uno empresarial. En la práctica, su gestión depende de lineamientos del sector público, lo que marca una diferencia frente a otras EPS del país.

En cuanto a Nueva EPS, su composición también es mixta. En ella participan el Estado colombiano y varias cajas de compensación familiar, lo que la convierte en una de las entidades más grandes y estratégicas del sistema.

Las diferencias en la propiedad explican, en parte, por qué no todas las EPS enfrentan el mismo escenario frente a las decisiones del Gobierno y anticipan cómo podría configurarse el sistema en los próximos años.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.