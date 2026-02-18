El gasto en salud de los hogares colombianos volvió a aumentar durante 2025, consolidando una tendencia que viene presionando cada vez más el presupuesto familiar en Colombia. Así lo evidencian los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), incluidos en el más reciente informe sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Según las cifras oficiales, el desembolso total de los hogares en este rubro alcanzó los 128 billones de pesos el año pasado. En promedio, cada persona destinó cerca de 2,4 millones de pesos anuales, mientras que por hogar la cifra llegó aproximadamente a 6,9 millones de pesos durante los 12 meses.

El peso de la salud dentro de la economía nacional también aumentó. Actualmente, representa el 6,9 % del PIB, una proporción superior al 6,3 % registrado en 2022, lo que confirma que el crecimiento no solo ocurre en valores absolutos, sino también en su participación dentro de la actividad económica.

Además, el gasto en salud ocupa cerca del 9 % del consumo total de los hogares, cuando hace tres años estaba alrededor del 8,1 %, de acuerdo con estimaciones de la firma especializada Raddar.

¿Por qué aumentó el gasto en salud para los hogares colombianos?

Expertos como Camilo Herrera, presidente de Raddar, señalan que este incremento impacta directamente otras decisiones financieras de las familias y tiene que ver con la crisis del sistema de salud.

Además, aclaran que lo que se gasta en consultas particulares o tratamientos se debe recortar de categorías como entretenimiento, vestuario o alimentación fuera del hogar, debido a que el ingreso disponible es limitado.

“Tiene que pagar medicamentos que no pagaba hace un año, porque el sistema de salud no los entrega o porque tiene una nueva enfermedad y no puede acceder a los medicamentos. Significa que no puede ir al cine, que no puede comprar ropa o que no puede ir a un restaurante. El presupuesto es limitado, pero si su gasto en salud aumenta, tiene que recortar el gasto de algo más”, indicó Herrera, según recogió El Tiempo.

De la misma manera, análisis recientes advierten problemas como desabastecimiento de fármacos, cierre de servicios hospitalarios y congestión en urgencias, factores que empujan a los ciudadanos a asumir costos de su propio bolsillo.

Por otra parte, Andrés Vecino, analista de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, aseguró al citado medio que “los hogares más pobres están destinando mucho más dinero a pagar directamente por su salud”.

“Hay un estudio que muestra que el gasto de bolsillo se duplicó en los hogares del quintil inferior, es decir, en los 10 millones de colombianos más pobres”, indicó Vecino en entrevista con el periódico.

