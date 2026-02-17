Así como se anunció un descuento de 40 % en Banco Falabella en el país, los amantes del denominado séptimo arte tienen una oportunidad única para disfrutarlo a un precio más bajo de lo habitual.

La llamada ‘Fiesta del cine’ regresa al territorio nacional los próximos jueves 19 y viernes 20 de febrero y Cine Colombia se suma a esta iniciativa nacional que busca incentivar la asistencia a las salas y celebrar la experiencia cinematográfica en pantalla grande.

Durante estos dos días, los espectadores podrán acceder a funciones con boletería promocional desde $ 8.000, en múltiples salas del país, como parte de un esfuerzo conjunto de los principales exhibidores para acercar el cine a más audiencias y fortalecer la cultura cinematográfica.

El anuncio se da en un contexto en el que la industria cinematográfica nacional continúa en proceso de recuperación y transformación. Según cifras recientes del sector, durante 2024 se registraron cerca de 49,6 millones de espectadores en salas de cine en Colombia, evidenciando una recuperación progresiva del público, aunque todavía por debajo del récord histórico alcanzado en 2019, cuando el país superó los 73 millones de asistentes.

La programación incluirá una cartelera variada con títulos destacados y reestrenos especiales como ‘Kill Bill’, ‘Cumbres Borrascosas’ y ‘Goat’, entre otros contenidos disponibles durante la jornada, permitiendo que diferentes generaciones encuentren propuestas acordes a sus intereses.

La compañía indicó que además de las funciones en formato 2D, los espectadores podrán acceder a experiencias en salas con tecnologías especiales como IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas, que permiten vivir el cine con altos estándares de calidad audiovisual, confort y tecnología de punta.

Durante ‘La fiesta del cine’, todas estas experiencias estarán disponibles también a $ 8.000 por entrada, según disponibilidad en cada multiplex.

Cabe recordar que un centro comercial con otra empresa tiene esta misma oferta, aunque para el caso de Cine Colombia hay una mayor cantidad de participantes en Bogotá y en el resto de grandes ciudades.

¿Dónde hay salas de Cine Colombia en Bogotá?

Américas : Transversal 71D N° 4-40 Sur

: Andino : Carrera 12 N° 82-02

: Avenida Chile : Calle 72 No 10-34

: Calle 100 : Transversal 55 N° 98A – 66 (Centro Comercial Iserra 100)

: Cedritos : Calle 150 N° 16-56

: Centro Chía : Avenida Pradilla 900 Este

: Centro Mayor : Calle 38 A Sur – N° 34 D -50

: Embajador : Calle 24 No 6 -01

: Galerías : Calle 53B N° 25-21

: Gran Estación : Avenida Calle 26 N° 62-42

: Mercurio : Cra. 7 # 32-35 San Mateo (Soacha)

: Metrópolis : Avenida Carrera 68 N° 75A-50

: Nuestro Bogotá : Av Ciudad de Cali #55a-75

: Plaza Central : Cr 65 #11-50

: Portal 80 : Calle 80 N° 100-52

: Portoalegre : Carrera 58A N° 137B-01

: Santafé Bogotá : Calle 185 N° 45-03

: Titán Plaza : Carrera 72 N° 80 – 94

: Unicentro : Avenida 15 N° 124-30

: Ventura Terreros: Cra. 1 No. 38-53 Local 4-16, Soacha

¿Qué centros comerciales afuera de Bogotá tienen Cine Colombia?

Cine Colombia cuenta con una amplia presencia nacional fuera de Bogotá, ubicándose en los centros comerciales más representativos de las principales ciudades del país.

Medellín: Centro Comercial Santafé, Centro Comercial Los Molinos y Centro Comercial Vizcaya.

Centro Comercial Santafé, Centro Comercial Los Molinos y Centro Comercial Vizcaya. Cali: Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Chipichape, Centro Comercial Palmetto Plaza y Centro Comercial Río Cauca.

Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Chipichape, Centro Comercial Palmetto Plaza y Centro Comercial Río Cauca. Barranquilla: Centro Comercial Buenavista y Centro Comercial Viva Barranquilla.

Centro Comercial Buenavista y Centro Comercial Viva Barranquilla. Bucaramanga: Centro Comercial Cacique y Centro Comercial De la Cuesta (Piedecuesta).

Centro Comercial Cacique y Centro Comercial De la Cuesta (Piedecuesta). Cartagena: Centro Comercial Paseo de la Castellana y Centro Comercial Caribe Plaza.

Centro Comercial Paseo de la Castellana y Centro Comercial Caribe Plaza. Pereira: Centro Comercial Victoria.

Centro Comercial Victoria. Manizales: Centro Comercial Fundadores.

Centro Comercial Fundadores. Armenia: Centro Comercial Portal del Quindío.

Centro Comercial Portal del Quindío. Popayán: Centro Comercial Campanario.

Centro Comercial Campanario. Montería: Centro Comercial Alamedas.

Centro Comercial Alamedas. Villavicencio: Centro Comercial Viva Villavicencio.

Centro Comercial Viva Villavicencio. Ibagué: Centro Comercial La Estación.

