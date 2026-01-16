En medio de sorpresivas decisiones empresariales, Cine Colombia da un paso estratégico fundamental en la industria del entretenimiento nacional con el anuncio de la apertura de su quinta sala IMAX with Laser dentro del territorio colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

Este lanzamiento, confirmado oficialmente por la compañía y reportado por el diario económico La República, marca un hito en la expansión de la infraestructura cinematográfica de alta tecnología en el país durante el inicio de este 2026.

La nueva sala estará ubicada estratégicamente en Cali. Esta elección no es casual, ya que busca sumarlas a las ya existentes en Bogotá y Medellín para garantizar una audiencia cautiva y ávida de experiencias ‘premium’.

“Este formato ha sido elegido por reconocidos directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve para el estreno de algunas de sus producciones más ambiciosas”, indicó la empresa en un comunicado.

Lee También

Con esta incorporación, Cine Colombia busca consolidar su liderazgo en el segmento de gran formato, ofreciendo a los espectadores bogotanos una alternativa de visualización que supera los estándares tradicionales de proyección y sonido.

¿Cómo es el sistema IMAX with Laser en cine?

El sistema IMAX with Laser es reconocido globalmente por ser la tecnología más avanzada de la firma canadiense IMAX Corporation. A diferencia de los proyectores digitales convencionales, esta tecnología utiliza un motor de luz láser que proporciona imágenes con una resolución superior, una nitidez excepcional y niveles de contraste mucho más profundos.

Esto se traduce en una gama de colores más amplia y brillante, permitiendo que el espectador perciba detalles que antes eran invisibles en la pantalla grande, creando una sensación de inmersión total.

Además de la superioridad visual, el sistema incluye una configuración de audio de última generación con 12 canales de sonido envolvente. Esta ingeniería sonora permite que los efectos de las películas se desplacen por toda la sala con una precisión quirúrgica, desde los sonidos más sutiles hasta las explosiones más potentes.

Esta combinación de imagen y audio convierte a la nueva sala de Unicentro en un referente para los amantes del cine que buscan vivir las grandes producciones de Hollywood tal como fueron concebidas por sus directores originales.

La expansión de la red IMAX en Colombia responde a una tendencia creciente en el consumo de entretenimiento, donde el público prefiere pagar por experiencias diferenciadas frente al auge de las plataformas de ‘streaming’.

Cine Colombia ha sabido leer esta necesidad, invirtiendo en salas que justifican el desplazamiento físico a los teatros. Con la apertura en Unicentro, la empresa reafirma su compromiso con la modernización de la industria nacional y su apuesta por mantener el cine como una actividad social de primer nivel.

¿Dónde quedan las salas de sistema IMAX with Laser en Bogotá?

Las salas oficiales de Cine Colombia que cuentan con el sistema IMAX with Laser en Bogotá están ubicadas en los siguientes centros comerciales:

Multiplex Centro Mayor: situado en el sur de la ciudad, es uno de los puntos más concurridos y fue de los primeros en renovar su tecnología a láser.

situado en el sur de la ciudad, es uno de los puntos más concurridos y fue de los primeros en renovar su tecnología a láser. Multiplex Nuestro Bogotá: ubicado cerca del Aeropuerto El Dorado, sirve a la zona occidental y fue pionero en este formato inmersivo.

ubicado cerca del Aeropuerto El Dorado, sirve a la zona occidental y fue pionero en este formato inmersivo. Multiplex Santafé: localizado en el extremo norte, ofrece esta experiencia premium a los habitantes de Suba y Usaquén.

En Medellín, está ubicado en Viva Envigado y ahora se le suma en la mencionada empresa la de Cali como punto estratégico en el territorio nacional.

Es relevante mencionar que en Bogotá, el Centro Comercial Plaza de las Américas también cuenta con una sala IMAX operada por Procinal. Aunque es reconocida por tener una de las pantallas más grandes de la región, es fundamental verificar la disponibilidad de la tecnología láser específica al momento de la compra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.