El caso de Kevin Acosta, el niño de siete años con hemofilia A severa que murió tras una caída en bicicleta, sigue causando conmoción en el país y reavivó la discusión sobre el acceso a medicamentos. El menor sufrió hemorragias que no pudieron ser controladas a tiempo y su familia ha señalado que no contaba con el tratamiento que debía recibir mensualmente.

Según relató su madre, Catherine Pico, Kevin no recibía el medicamento desde diciembre. Tras la caída, fue llevado inicialmente a un centro asistencial en el Huila, donde, al parecer, no disponían del fármaco necesario para frenar el sangrado asociado a su enfermedad. Luego fue remitido a Bogotá, pero su estado se agravó durante el traslado y falleció poco después de llegar a la capital.

En medio del debate nacional y de los pronunciamientos del ministro de Salud y del presidente de la República, Semana reveló que no solo Kevin enfrentaba esta situación dentro de su familia, pues tres de sus familiares también padecen hemofilia y actualmente no cuentan con el medicamento indispensable para su tratamiento.

Familiares de Kevin Acosta tienen hemofilia y están sin tratamiento

El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias Sanguíneas, confirmó al medio citado que “en la familia de Kevin hay tres familiares que son hemofílicos y que también están sin medicamento”. Precisó que se trata de “tres primos de Kevin”, dos adultos y un niño, quienes enfrentan el mismo riesgo si no acceden pronto al tratamiento.

Robledo también advirtió que uno de esos familiares “está hospitalizado por no tener el medicamento”, lo que evidencia la gravedad del panorama. El especialista subrayó que el propósito es evitar que se repitan tragedias similares y que los pacientes puedan llevar una vida estable si cuentan con el tratamiento oportuno.

Además, el presidente de la Liga alertó en Semana que podrían existir “otros 50 casos como Kevin” en el país, entre adultos y niños que no han recibido el medicamento desde diciembre.

