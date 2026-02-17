La muerte de Kevin Arley Acosta Pico sigue siendo tema de discusión y ahora un informe técnico de Nueva EPS entrega una versión distinta a la que se conocía hasta ahora, pues la aseguradora concluye que el fallecimiento del menor no estuvo relacionado con una supuesta interrupción del tratamiento para la hemofilia, sino con un trauma craneoencefálico severo tras una caída.

El documento indica que Kevin Acosta, de siete años, tenía diagnóstico confirmado de hemofilia y estaba bajo manejo profiláctico con aplicación de factor VIII cada 28 días desde octubre de 2019. La EPS asegura que el medicamento fue suministrado de manera continua hasta diciembre de 2025 y que la última dosis se aplicó el 14 de ese mes, quedando pendiente el siguiente ciclo para enero de 2026.

El 8 de febrero de 2026 el niño ingresó a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito luego de caer desde un muro mientras montaba bicicleta. El impacto le provocó un trauma craneoencefálico con pérdida transitoria de conciencia, sangrado nasal y salida de líquido por el oído, entre otros síntomas. Estudios médicos evidenciaron un hematoma epidural, fractura del hueso temporal y edema cerebral, configurando un cuadro de alta complejidad.

Frente a la gravedad del caso, el equipo médico consideró que el riesgo quirúrgico era elevado y, tras dialogar con la madre, se optó por manejo de soporte vital y neuroprotección. Posteriormente se activó el traslado aéreo al Hospital de la Misericordia, en Bogotá, donde ingresó a UCI pediátrica y recibió atención interdisciplinaria, incluida la administración de factor VII recombinante, dice la EPS.

Uno de los puntos más sensibles del informe es el relacionado con la portabilidad solicitada por la madre en noviembre de 2025 para trasladar la afiliación a Santander. La EPS afirma que el procedimiento fue activado y que había una aplicación programada para el 27 de enero en Bucaramanga. Sin embargo, el 28 de enero la madre pidió revertir el trámite y regresar a Pitalito, lo que habría provocado un retraso en el ciclo mensual del medicamento.

El informe concluye que la causa determinante del fallecimiento fue el trauma craneoencefálico que derivó en hemorragia intracraneal y muerte encefálica. La EPS agregó que el dictamen definitivo dependerá de la necropsia médico-legal.

Lo que dice la madre de Kevin Acosta

En contraste con la versión de la EPS, la madre del menor insiste en que hubo fallas graves en la atención inicial. Catherine Pico aseguró que su hijo permaneció cerca de 24 horas sin recibir el medicamento que necesitaba y que solo le suministraban oxígeno mientras su estado empeoraba. Afirmó que el niño llegó estable al centro médico, pero hacia la medianoche su condición se deterioró por la falta de tratamiento oportuno.

Frente a los cuestionamientos por permitir que un niño con hemofilia montara bicicleta, Pico defendió que su hijo tenía derecho a una vida normal. La mujer sostuvo que la enfermedad no implicaba mantenerlo encerrado o restringido de cualquier actividad cotidiana. Recordó que existen deportistas de alto rendimiento con hemofilia que compiten profesionalmente gracias a un tratamiento adecuado. Para ella, atribuir la muerte únicamente al accidente es una manera de eludir responsabilidades y reiteró que, a su juicio, el fallecimiento se produjo por la ausencia del medicamento.

