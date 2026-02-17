El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que José Ismael Peña sea restituido como rector de la Universidad Nacional en un término no mayor a 48 horas, en respuesta a una tutela que interpuso para retornar a la rectoría.

Fue el 4 de septiembre cuando Peña salió del cargo por decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló el nombramiento. Desde entonces, el funcionario inició la batalla para regresar a para asumir la rectoría de la universidad para el período 2024-2027 y ahora el Consejo Superior Universitario deberá acatar la orden del tribunal.

El Tribunal determinó que a Reyes sí se le vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido. “En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera amparo solicitado, ordenando el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”, dijo el Tribunal.

El fallo responde a una tutela interpuesta por Ismael Peña en segunda instancia que anuló la decisión anterior al 21 de diciembre de 2025 que dio el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá y que para ese entonces negó la petición.

“En criterio de esta Sala, el Consejo Superior Universitario efectuó una lectura inadecuada del alcance del fallo del 4 de septiembre de 2025 (archivo 09 – folios 43–77), pues el Consejo de Estado fue explícito al señalar que el medio de control de nulidad electoral se limita a definir la legalidad de la elección que se juzgue, sin que haya lugar a restablecimiento alguno y que la decisión de negar la nulidad no implica que esto tenga como consecuencia su regreso al cargo”, se lee en el fallo.

Conviene precisar que la tutela se sustenta en dos decisiones del Consejo de Estado. En la primera, el alto tribunal concluyó que el nombramiento de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional fue ajustado a derecho; en la segunda, determinó que la posterior designación de Leopoldo Múnera carecía de validez.

Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU) consideró que esos fallos no implicaban reinstalar a Peña en el cargo y, bajo esa interpretación, optó por nombrar a un rector encargado en su reemplazo.

