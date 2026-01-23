Un pronunciamiento de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UNBDP) cambió el rumbo de una investigación que llevaba años sin respuestas claras. La entidad afirmó que presuntamente ubicó el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, desaparecido tras su vinculación al Eln en los años sesenta.

De acuerdo con la UNBDP, el hallazgo habría sido posible gracias al trabajo de un equipo especializado en antropología forense, que adelantó labores durante dos años en el departamento de Santander, en el nororiente del país. La entidad precisó que “presuntamente habría localizado el cuerpo”, una afirmación que marca un punto clave en uno de los casos más simbólicos del conflicto colombiano.

Luz Janeth Forero, directora de la UNBDP, dijo en la tarde de este viernes: “La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses”.

La entidad, surgida del Acuerdo de Paz, indicó que el proceso aún no concluye y que seguirá con la evaluación de las hipótesis planteadas, con el objetivo de dar respuestas definitivas a los familiares del sacerdote, quienes esperan noticias desde 1966. La UNBDP reiteró que el enfoque principal está en el esclarecimiento pleno del caso.

En paralelo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) divulgó un comunicado en el que también hizo referencia al hallazgo. En el texto, el grupo armado aseguró: “Hoy el Eln conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, y añadió que los restos serían enterrados en la Universidad Nacional.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Medicina Legal aclaró que continúa con el análisis técnico de las muestras óseas recolectadas. La entidad explicó: “Actualmente, el Instituto lleva a cabo análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo, y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en cuestión”.

🔴#ATENCIÓN | @MedLegalColombi informa que adelanta análisis forenses a muestras óseas, para establecer si una de ellas corresponde a Camilo Torres Restrepo. Lea el 👉Comunicado 009 aquí: https://t.co/7oH23GClxB pic.twitter.com/HTCLxvHBuv — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) January 23, 2026

Camilo Torres murió en febrero de 1966, durante su primer combate con el Eln en San Vicente de Chucurí, Santander, y desde entonces el paradero de su cuerpo ha sido un misterio. Aunque en 2015 la Quinta Brigada del Ejército de Bucaramanga habló de una exhumación, nunca se confirmó su identidad, por lo que el reciente anuncio abre una nueva etapa en la búsqueda.

