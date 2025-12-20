La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, abrió un nuevo concurso profesoral con el objetivo de vincular docentes de cátedra al Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. La institución invitó a profesionales interesados a consultar la convocatoria y participar en un proceso basado en mérito académico, experiencia y competencias, como parte de su compromiso con la excelencia y el servicio al país.

El concurso busca proveer cinco cargos docentes de cátedra: cuatro con dedicación 0.3 y uno con dedicación 0.4. La convocatoria está dirigida a profesionales de las áreas convocadas que cumplan con los requisitos mínimos exigidos. No pueden postularse personas legalmente inhabilitadas ni pensionadas, sin importar si la pensión es de origen nacional o extranjero.

La selección se definirá a partir de la evaluación de la hoja de vida y de pruebas de competencias escritas y orales. El puntaje máximo es de 1.000 puntos, distribuidos en 300 para la hoja de vida, 300 para la prueba escrita y 400 para la prueba oral. Todo el proceso debe ajustarse a la normativa vigente del Consejo Académico y a la guía establecida para los aspirantes.

La experiencia exigida debe estar directamente relacionada con el perfil al que se postule cada aspirante. La convocatoria diferencia entre experiencia profesional, entendida como el ejercicio posterior a la obtención del título; experiencia docente, asociada a labores de enseñanza en instituciones de educación superior reconocidas; y experiencia investigativa, vinculada a la participación en proyectos o estudios académicos. Cada persona puede inscribirse en máximo dos perfiles y no puede modificarlos una vez iniciada la inscripción.

Los aspirantes deben registrarse en la plataforma web del concurso y cargar toda la documentación dentro de los plazos establecidos. Las inscripciones cierran a las 5:00 p. m. del último día previsto y, tras ese momento, no se admiten documentos adicionales ni complementarios.

El cronograma inicia con la divulgación de la convocatoria entre el 15 de diciembre de 2025 y el 20 de febrero de 2026. Luego se surtirán etapas de verificación de requisitos, publicación de listados, reclamaciones, valoración de hojas de vida y pruebas de competencias, hasta la expedición de las resoluciones definitivas el 25 de septiembre de 2026. Los docentes seleccionados deberán cumplir funciones de docencia, investigación y extensión, con disponibilidad académica integral.

