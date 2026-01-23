El diálogo entre las administraciones de Colombia y Estados Unidos gira, especialmente en estos días, alrededor de un evento trascendental: la prevista reunión en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Preparándose para este crucial encuentro, el viernes 23 de enero de 2026, se produjo una conversación telefónica intensamente productiva entre la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, y el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio.

Este intercambio, confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, formó un pilar esencial hacia la planeación y organización del importante encuentro presidencial, que se llevará a cabo el 3 de febrero del mismo año en la Casa Blanca.

En el teléfono se ponderó la larga e histórica trayectoria de cooperación entre Colombia y los EE. UU., a la vez que se estableció la agenda para la cumbre. “Ambos funcionarios dialogaron de cara a la próxima reunión bilateral presidencial prevista para febrero, en la que el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro continuarán avanzando en asuntos de interés mutuo”, según el comunicado emitido por el portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

Dentro de los temas destacados se hallan la lucha contra el crimen organizado transnacional, con especial atención en las zonas fronterizas, seguridad regional, y oportunidades económicas conjuntas. Estos temas demuestran una convergencia en prioridades entre ambos países, que ya se han enfrentado juntos a desafíos similares en años anteriores.

Este encuentro, sin embargo, no estará exento de dificultades diplomáticas. Las relaciones entre ambos líderes no han sido siempre fluidas. Recordemos que Petro fue despojado de su visa norteamericana anteriormente y figura en la denominada Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ante tales obstáculos, cabe preguntarse: ¿Cómo se desarrollará este encuentro entre los presidentes Petro y Trump?

La respuesta reside en las acciones preventivas adoptadas para procurar el éxito del encuentro. La responsabilidad de coordinar esta cumbre recae en la canciller Villavicencio y el secretario Rubio, quienes han estado manejando los flecos de la logística en las últimas semanas para que Petro pueda viajar a Washington excluido de las listas de sanciones del gobierno de EE.UU.

