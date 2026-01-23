Alfredo Acosta Zapata, conocido líder indígena del pueblo Nasa, asumirá próximamente la dirección del Ministerio de la Igualdad en Colombia. Aunque Acosta ha sido centro de controversia debido a su participación en el incidente del Cerro del Berlín hace más de una década, su enfoque en la reconciliación y su compromiso con los grupos marginados son las claves para entender su futuro desempeño en el cargo.

Recordemos que en junio de 2012, Acosta participó en la remoción de militares del Cerro del Berlín, lugar considerado sagrado por la comunidad Nasa. Dicho incidente tuvo amplia difusión global, en especial por el video en que se registró el llanto del sargento Rodrigo García Amaya. Ante esto, no han faltado voces criticando la idoneidad de Acosta para asumir el ministerio.

Frente a cuestionamientos sobre su capacidad para estar al frente del ministerio, Acosta defiende su formación y experiencia. Sin poseer un título universitario convencional, Acosta afirma haber recibido formación en lo que él denomina la “universidad indígena”, además de haberse desempeñado como profesor de primaria bilingüe en zonas de conflicto. Aún más significativo para él es su condición de víctima del conflicto armado colombiano, siendo su padre desaparecido durante dicho conflicto, experiencia que ha marcado su vida y su liderazgo.

“Mi título me lo da la vida, me lo da este trabajo que he hecho por estas comunidades, no solo indígenas”, dijo el nuevo ministro.

Al frente del Ministerio de la Igualdad, Acosta tiene un reto mayúsculo: cuenta con un tiempo limitado de seis meses para implementar su agenda, producto del tiempo restante de la administración actual y la inminente ley de garantías que limita cualquier cambio administrativo al término de un gobierno. Sin embargo, Acosta ha identificado prioridades claras: agilizar la ejecución presupuestal y concentrar sus esfuerzos en grupos históricamente marginados, eventualmente poniendo énfasis en infraestructura rural, particularmente en acueductos.

