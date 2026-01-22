El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reveló que a partir del primero de febrero de 2026, se disminuirá el precio de la gasolina en Colombia, hecho que marca un hito trascendental en la política energética nacional, y es consecuencia del saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Sigue a PULZO en Discover

La rebaja tendrá un impacto inicial de 300 pesos por galón, aunque se plantea la posibilidad de una disminución adicional en un futuro que podría alcanzar los 3.000 pesos. Con este primer ajuste, los precios quedarían en unos 16.191 pesos en Bogotá, 16.112 en Medellín, 16.202 en Cali, 15.826 en Barranquilla y 15.783 en Cartagena, aunque en ciudades como Pasto serían aún menores.

Según explicó el ministro Palma en rueda de prensa, “esta medida busca equilibrar objetivos contrapuestos: beneficiar a consumidores y empresas transportistas mediante menores costos operacionales, mientras se mantiene disciplina fiscal y se evita volver acumular deuda en el fondo. Esta disminución inicial es solo el primer paso de una potencial mayor reducción de los precios de combustibles”, dijo en la entrevista.

Sumado a ello, Palma insistió en que la subida que se hizo desde el inicio del Gobierno Petro se dio tras el desmonte de los subsidios del Fondo de Estabilización de Preciso de los Combustibles (FEPC). El ministro puntualizó que la reducción de la gasolina se hará de fomra gradual, con cuentas claras y sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómia del país, por lo que no se descarta que hayan nuevas bajas en el combustible, aunque no se ha confirmado esa información.

Lee También

Lee También

Como informó El Tiempo, el titular de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el cierre del margen entre el precio a nivel internacional y el interno se produjo después de que el Gobierno inyectara 70 billones de pesos al FEPC, lo que permitió este ajuste sin afectar las finanzas públicas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.