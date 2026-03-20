La crisis se origina en una deuda de $ 61.000 millones con el gestor farmacéutico Offimédicas, lo que llevó a la terminación de contratos para la dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos esenciales.

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Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, atraviesa un deterioro acelerado: en menos de dos años cuadruplicó sus deudas, pasando de $ 6 billones a $ 24 billones, además de acumular más de 120.000 tutelas sin resolver y registrar cinco interventores en apenas 21 meses.

Offimédicas argumenta que la decisión responde a reiterados incumplimientos en pagos, incluso por servicios ya prestados y facturados.

Solo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se acumulan deudas por miles de millones de pesos mensuales. Pese a intentos de diálogo, no hubo soluciones concretas por parte de la EPS.

La situación agrava la crisis del sistema de salud en Colombia y ya tiene repercusiones políticas: 23 congresistas impulsan una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalándolo por el deterioro en la prestación de servicios y la entrega de medicamentos.

Por qué las EPS están en crisis en Colombia este 2026

La crisis de las EPS en Colombia en 2026 responde a una combinación de problemas financieros, estructurales y de gestión que se han agravado en los últimos años. En primer lugar, muchas EPS acumulan deudas millonarias con clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos, lo que afecta directamente la prestación de servicios.

Estas deudas crecen porque los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, en parte por una Unidad de Pago por Capitación (UPC) considerada insuficiente frente al aumento de gastos en salud.

Además, el sistema enfrenta un incremento en la demanda de servicios por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas, lo que eleva los costos.

A esto se suman fallas administrativas, demoras en pagos y problemas de corrupción o mala gestión en algunas entidades.

La intervención del gobierno en varias EPS tampoco ha logrado estabilizarlas, generando incertidumbre y cambios constantes en la administración.

Esto ha derivado en interrupciones en la entrega de medicamentos, largas esperas y aumento de tutelas por parte de los usuarios.

Finalmente, la falta de consensos sobre reformas al sistema de salud ha profundizado la crisis, pues no hay claridad sobre el modelo futuro. Todo esto ha debilitado la confianza en las EPS y ha puesto en riesgo la atención oportuna de millones de colombianos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.