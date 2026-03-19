La cadena Smart Fit dejó claro su rumbo en Colombia para 2026: más expansión, más sedes y una apuesta por aumentar el número de usuarios en todo el país. Sin embargo, este anuncio llega en medio de cuestionamientos de algunos clientes por la alta congestión en horas pico y recientes casos de fallecimientos dentro de sus instalaciones que han generado debate en redes sociales.

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Tras cerrar 2025 con 225 sedes y la apertura de 30 nuevos gimnasios, la compañía busca mantener ese ritmo de crecimiento. Su CEO en Colombia, Camilo Sarasti, aseguró en una entrevista con Portafolio, que la empresa seguirá ampliando su cobertura, incluso llegando a municipios donde antes no tenía presencia. La meta es clara: “seguir creciendo y apostándole al país”.

Uno de los puntos clave del plan es la expansión hacia ciudades intermedias y regiones apartadas. Actualmente, la cadena ya opera en 62 municipios y varias ciudades intermedias, incluyendo lugares como Florencia, Pitalito y Riohacha. Para 2026, el objetivo es aumentar esa presencia, aunque con una condición importante: el nivel de bancarización de la población.

Además de abrir más sedes, la empresa también busca aumentar significativamente el número de personas que asisten a gimnasios en Colombia. Actualmente, apenas el 3 % de la población utiliza este tipo de servicios, una cifra que la compañía quiere triplicar en el mediano plazo. Para lograrlo, continuará promoviendo el acceso al fitness con precios competitivos y una red amplia de sedes.

No obstante, el crecimiento acelerado también ha traído retos. En redes sociales y foros de usuarios, algunas personas han manifestado inconformidad por la alta afluencia en ciertos horarios, especialmente en horas pico, donde entrenar puede resultar incómodo por la cantidad de usuarios.

A esto se suman casos recientes de fallecimientos dentro de algunos gimnasios de la cadena, situaciones que, aunque no han sido atribuidas directamente a la empresa, han generado preocupación entre usuarios y han puesto el foco en las condiciones de uso y la seguridad dentro de estos espacios.

Frente a esto, la compañía ha insistido en que su propuesta de valor se basa en ofrecer espacios amplios, variedad de máquinas, salones grupales y acceso a tecnología que ayude a mejorar la experiencia de los usuarios. También ha destacado el desarrollo de su aplicación móvil, que permite a los clientes hacer seguimiento a sus rutinas, metas y procesos de entrenamiento.

Otro diferencial importante es el plan Black, que permite a los usuarios entrenar no solo en cualquier sede del país, sino también en más de 2.000 gimnasios en otros países donde opera la marca, lo que refuerza su apuesta por la flexibilidad.

Sobre los cambios recientes en su estructura accionaria, tras la salida de un fondo de inversión que tenía menos del 7 % de participación, Sarasti fue enfático en que esto no afecta la operación en Colombia. Por el contrario, aseguró que se trata de un movimiento natural en el mundo financiero y que la compañía mantiene su compromiso de crecimiento en el país.

“Sin embargo eso en ningún momento quiere decir que la compañía va a salir de Colombia. Al contrario, nosotros estamos invirtiendo y seguimos creciendo y apostándole al país. El año pasado fue un año de mucho crecimiento. Abrimos 30 nuevas sedes en diferentes municipios a nivel nacional y cerramos el año con 225 centros de entrenamiento”, señaló Sarasti, en la entrevista con Portafolio.

En este contexto, el mensaje de Smart Fit es claro: continuará expandiéndose y fortaleciendo su presencia en Colombia. Sin embargo, el reto será equilibrar ese crecimiento con la experiencia del usuario, en un momento en el que cada vez más personas se interesan por el bienestar físico, pero también exigen mejores condiciones para entrenar.

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