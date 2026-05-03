Mientras que Colombia está enfocado en las elecciones presidenciales, el mercado energético mundial enfrenta una etapa de alta volatilidad desde el pasado 28 de febrero de 2026. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán dispararon la tensión geopolítica y transformaron la economía global profundamente.

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Según datos recientes de GlobalPetrolPrices, el precio promedio de la gasolina en 170 naciones alcanza los US$ 5,54 por galón, según datos replicados por el diario La República. Esta cifra sirve como referencia para medir el impacto del costo del combustible en cada región.

Colombia registra actualmente un precio de $ 15.449 por galón, lo que equivale aproximadamente a US$ 4.27. El Ministerio de Minas anunció estas tarifas tras las últimas subidas, situando al país todavía por debajo del promedio estimado mundial.

La brecha entre las naciones con combustibles económicos y las más costosas es abismal. Con una inversión de apenas US$ 10, un conductor podría recorrer más de 6.000 kilómetros en el país con la tarifa más baja del mundo.

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En contraste, esa misma cantidad de dinero solo alcanzaría para transitar 35 kilómetros en el territorio con el combustible más caro. Esta disparidad resalta la importancia de las subvenciones estatales en los países que producen petróleo.

Libia lidera el ranking global al ofrecer el galón de gasolina más barato del mundo con un costo de US$ 0,09, lo que equivale a 326 pesos colombianos. En este país africano, el combustible resulta más económico que adquirir una botella de agua mineral para consumo.

La comparación refleja un dato impactante: con lo que se paga con un galón en Colombia se obtienen 47 galones en el territorio libanés.

Irán y Venezuela siguen de cerca en la clasificación con precios de US$ 0.11 y US$ 0.13 por galón, respectivamente. Estas naciones mantienen fuertes subsidios que protegen al consumidor local de las variaciones drásticas del mercado energético internacional.

El listado de los diez países con tarifas más bajas incluye también a Kuwait, Egipto y Catar. Estos territorios ocupan el quinto, octavo y décimo puesto del escalafón, manteniendo sus precios siempre por debajo de los US$2 por galón.

La otra cara de la moneda la representa Hong Kong, donde se paga la gasolina más costosa del planeta. El galón allí cuesta US$15.65, unos $56.700 pesos colombianos, debido a los altos impuestos y la importación total.

Junto a Hong Kong, en el fondo de la lista aparecen Malaui con US$ 14.56, Países Bajos con US$ 10.26 y Dinamarca con US$ 10.20. La dependencia absoluta del combustible importado y la presión internacional mantienen estos precios elevados al consumidor.

El análisis de GlobalPetrolPrices confirma que la ubicación geográfica y las políticas de subsidio determinan la movilidad ciudadana. Mientras Medio Oriente disfruta de precios mínimos, Europa y Asia enfrentan costos que limitan el transporte diario.

¿Cuánto ha subido el precio de la gasolina en Colombia en 2026?

El precio de la gasolina en Colombia en lo corrido de 2026 ha experimentado una notable volatilidad, marcada por ajustes mensuales que responden tanto a decisiones gubernamentales como a la coyuntura del mercado energético internacional.

En lo corrido del año 2026, el precio de la gasolina en Colombia ha experimentado una notable volatilidad, marcada por ajustes mensuales que responden tanto a decisiones gubernamentales como a la coyuntura del mercado energético internacional.

Este comportamiento alcista durante el segundo trimestre del año revirtió la tendencia a la baja que se había registrado en los meses anteriores. En enero de 2026, el precio promedio nacional comenzó en 16.158 pesos, tras un leve incremento inicial.

Sin embargo, para febrero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía implementó una reducción significativa de 500 pesos, dejando el galón en un promedio de 15.667 pesos. Esta medida buscaba aliviar el impacto inflacionario en los hogares colombianos.

Posteriormente, en abril de 2026, la tendencia cambió nuevamente con un aumento de 375 pesos. Según el Ministerio de Hacienda, factores como la cotización del crudo Brent y la inestabilidad geopolítica obligaron a reajustar las tarifas locales.

Las diferencias regionales persisten debido a los costos logísticos. Actualmente, Villavicencio registra el precio más alto del país con 16.391 pesos por galón, mientras que Pasto y Cúcuta mantienen los valores más bajos gracias a los beneficios de zona de frontera.

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