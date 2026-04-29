El presidente Gustavo Petro confirmó que el precio de la gasolina en Colombia seguirá aumentando en los próximos meses, una decisión que impactará directamente a millones de conductores de carros y motos en el país y que marca el cierre de una de las políticas económicas más sensibles de su Gobierno.

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El mandatario explicó que el ajuste responde a la necesidad de eliminar definitivamente los subsidios a los combustibles, los cuales —según señaló— generaron un enorme déficit fiscal acumulado durante años.

En el más reciente consejo de ministros, Petro reiteró que el país no puede volver a subsidiar la gasolina, pues hacerlo implicaría un fuerte golpe para las finanzas públicas.

El presidente también ha dicho en diferentes espacios que mantener artificialmente bajos los precios del combustible provocó un hueco millonario en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), situación que obligó a su administración a aplicar incrementos graduales desde el inicio de su mandato.

Según el jefe de Estado, continuar con subsidios significaría destinar recursos públicos que podrían invertirse en programas sociales o en transición energética.

⛽️💵El presidente Gustavo Petro hace advertencia sobre el precio de la gasolina y los combustibles fósiles. pic.twitter.com/rYhvmUeFqc — La FM (@lafm) April 29, 2026

Aumento de precio de la gasolina golpea a dueños de carros y motos

El mandatario lanzó además una advertencia que generó inquietud entre conductores y transportadores: el país debe acostumbrarse a pagar combustibles a precios reales de mercado.

Petro sostuvo que Colombia no puede seguir financiando el consumo de gasolina con dinero estatal y señaló que el modelo energético debe cambiar progresivamente hacia alternativas menos dependientes de los combustibles fósiles.

“Lo que hay que subsidiar es la energía limpia, el uso de energías limpias, no el uso de energías fósiles. Y si la guerra ha seguido como ha seguido, la guerra Iraní, no veo una caída del precio del petróleo, pues no podemos poner otra vez el subsidio de la gasolina, porque repetimos el error y ahí sí quiebra el Estado colombiano”, dijo.

Esto implica que, aunque el ritmo de los incrementos pueda variar, no habrá reversa en la política de ajustes, lo que anticipa nuevos impactos en el bolsillo de quienes utilizan vehículos particulares o motocicletas. Además, Cabe recordar que en el cuatrenio del presidente Gustavo Petro, la gasolina subió cerca de 8.000 pesos.

Por qué sube la gasolina en Colombia

El aumento del precio responde principalmente a tres factores:

El déficit acumulado del FEPC por subsidios históricos.

La diferencia entre el precio internacional del petróleo y el precio interno.

La decisión del Gobierno de desmontar gradualmente los subsidios estatales.

Los bloqueos y dificultades que hay en el estrecho de Ormuz, uno de los lugares por los que más pasa el petróleo del mundo.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo es estabilizar las cuentas fiscales y evitar que la deuda asociada al combustible siga creciendo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.