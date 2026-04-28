La Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ejecutó este lunes un operativo de gran escala contra la marca de ropa Lili Pink. Las diligencias judiciales sacudieron el sector comercial y este martes se divulgaron imágenes de esa labor.

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Videos difundidos por la Fiscalía muestran el ingreso de agentes del CTI a las bodegas principales y tiendas emblemáticas de la compañía. Las imágenes revelan la inspección exhaustiva de mercancía textil. Replicado por el diario El Tiempo, se observa la custodia de las autoridades en los puntos de venta y detalles de las bodegas.

Las imágenes de las bodegas son reveladoras y permiten observar la cantidad de mercancía, que ahora está como parte de la investigación por parte de las autoridades colombianas.

El ente acusador investiga presuntos delitos de lavado de activos y contrabando. Según las primeras versiones oficiales, Lili Pink habría utilizado maniobras irregulares para ingresar textiles a Colombia sin el pago de aranceles.

“Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, señaló la Fiscalía.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, agregó.

Los operativos no se limitaron a la inspección de documentos. Las autoridades confirmaron capturas de personas vinculadas a la administración de la marca en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla durante la jornada.

La dependencia de extinción de dominio participa activamente en el proceso, lo que sugiere que el Estado colombiano podría tomar el control administrativo de diversos locales.

En desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.

De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.

Producto de la labor articulada hecha, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo.

Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.

Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad.

La marca Lili Pink, propiedad de la familia Abadi y operada bajo Pink Life S.A.S., es una de las más grandes de Colombia. El impacto de este operativo afecta a miles de empleados directos.

Hasta el momento, los representantes legales de la compañía no han emitido un comunicado oficial detallado. La situación jurídica de los capturados se definirá en las audiencias concentradas.

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