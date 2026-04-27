Luego del operativo adelantado por la Fiscalía en varias sedes de Lili Pink en Colombia, la compañía emitió un comunicado en el que fijó su postura frente a la situación y entregó detalles sobre el proceso que enfrenta actualmente.

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La empresa indicó que, como es de conocimiento público, está vinculada a un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo atendido directamente por su equipo. En ese sentido, señaló que ya se han dado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades dentro de este caso.

En su pronunciamiento, Lili Pink aseguró que trabaja de manera coordinada con sus asesores legales y con las entidades correspondientes, con el fin de garantizar que todo se maneje dentro del marco legal. La compañía enfatizó que está comprometida con atender la situación de forma responsable mientras avanzan las etapas del proceso.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el llamado que hizo a las autoridades. La empresa pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) proteger la marca, destacando que se trata de una compañía colombiana con más de 20 años de trayectoria en el mercado.

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“Les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, indicó la empresa.

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La compañía también subrayó la necesidad de garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores mientras se surten los procesos legales. En ese contexto, manifestó que su objetivo es recuperar el manejo de la operación cumpliendo con todos los procedimientos establecidos por las autoridades.

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