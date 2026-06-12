Abelardo de la Espriella ha planteado que, en caso de llegar a la Presidencia de Colombia, buscaría aplicar principios asociados con la curva de Laffer, una teoría económica que también ha sido mencionada en reformas impulsadas por Javier Milei en Argentina.

Sigue a PULZO en Discover

Este modelo sostiene que aumentar los impuestos no siempre genera mayores ingresos para el Estado y que, a partir de cierto punto, una carga tributaria demasiado alta puede terminar reduciendo la recaudación.

La curva de Laffer se representa como una figura en forma de U invertida. Parte de la idea de que con impuestos del 0 % el recaudo es nulo, pero también lo sería con impuestos del 100 %, ya que desaparecerían los incentivos para producir, invertir o trabajar.

Entre ambos extremos existiría un punto óptimo donde el Estado obtiene la mayor recaudación posible.

Lee También

La teoría divide el comportamiento fiscal en dos zonas: una “normal”, donde subir impuestos aumenta el recaudo, y otra “prohibitiva”, donde mayores impuestos terminan reduciendo los ingresos estatales por menor actividad económica, evasión o informalidad.

Aunque fue popularizada por el economista Arthur Laffer en los años setenta, el debate actual se centra en determinar cuál es el nivel tributario adecuado para cada país y si reducir impuestos realmente impulsa el crecimiento y mejora el recaudo.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: