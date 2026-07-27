El sector financiero y pensional en Colombia cierra la primera mitad del año con cifras de desempeño sobresalientes. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, filial del Grupo Aval, presentó su balance de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, destacando que los portafolios de Pensiones Obligatorias, Cesantías y Pensiones Voluntarias alcanzaron rendimientos por $22,9 billones, beneficiando directamente el ahorro de más de 15,6 millones de afiliados en todo el país.

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Al cierre de junio de 2026, la administradora alcanzó una cifra récord al gestionar más de $302,8 billones en activos bajo su responsabilidad, recursos de propiedad exclusiva de sus cotizantes. De este total, la mayor Tajada corresponde a Pensiones Obligatorias con $277,6 billones, seguida por Cesantías con $16,9 billones y Pensiones Voluntarias con $8,3 billones. En materia de cobertura, la AFP sumó 15.645.982 afiliados, consolidando la masa más robusta de ahorradores del sistema privado nacional (12,2 millones en obligatorias, 6,4 millones en cesantías y 168 mil en voluntarias).

Innovación tecnológica: Pensión por vejez y trámites 100% digitales con biometría facial

Más allá de los números financieros, el balance semestral de Porvenir estuvo marcado por una aceleración sin precedentes en su transformación digital. La entidad puso en marcha la radicación de solicitudes de pensión por vejez 100% digital, un proceso remoto apalancado en tecnología de biometría facial que elimina la necesidad de desplazamientos físicos a las oficinas de atención.

Impacto en jubilaciones: Se estima que este nuevo servicio beneficiará a cerca de 3.000 afiliados cada mes, proyectando que más de 20.000 personas habrán tramitado su pensión de forma digital al cierre del año.

Se estima que este nuevo servicio beneficiará a cerca de 3.000 afiliados cada mes, proyectando que más de 20.000 personas habrán tramitado su pensión de forma digital al cierre del año. Seguridad y autenticación: La biometría facial también se extendió como mecanismo de autenticación para los usuarios de Pensiones Voluntarias, facilitando trámites, asignación de contraseñas e ingresos a canales digitales.

La biometría facial también se extendió como mecanismo de autenticación para los usuarios de Pensiones Voluntarias, facilitando trámites, asignación de contraseñas e ingresos a canales digitales. Agilidad en cesantías: Se implementó una nueva plataforma para la afiliación y traslado de cesantías 100% digital, optimizando radicalmente los tiempos de respuesta para los trabajadores.

(Vea también: Lanzan plan para pensionarse en Colombia: ideal para independientes y sin monto mínimo)

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Cesantías y Ahorro Voluntario: motores de rentabilidad y planeación financiera

El comportamiento de los portafolios de Cesantías demostró la eficacia de una gestión diversificada bajo las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia. Durante los primeros seis meses del año, las cesantías generaron $1,1 billones en rendimientos para los 6,4 millones de trabajadores afiliados. Del saldo total de $16,9 billones administrados en este rubro, $11,4 billones se encuentran en el portafolio de largo plazo y $5,4 billones en el de corto plazo, garantizando recursos clave para contingencias de desempleo, educación o compra de vivienda.

Por su parte, el ahorro voluntario mostró una dinámica en pleno auge, reflejando una mayor cultura de planeación pensional entre los colombianos. Con corte a mayo, los aportes a Pensiones Voluntarias alcanzaron $906.000 millones, registrando un crecimiento neto del 37,7% frente al mismo periodo de 2025. Para atender este apetito de inversión, Porvenir fortaleció su portafolio con más de 70 alternativas distintas adaptadas a diversos perfiles de riesgo y horizontes financieros.

El balance de Porvenir tras el cierre de la Ventana de Traslado Pensional

Finalmente, en el marco de la culminación de la Oportunidad de Traslado pensional (mecanismo extraordinario de la Ley 2381 de 2024), la AFP presentó sus cifras definitivas de acompañamiento a los cotizantes. Un total de 134.532 afiliados completaron el proceso de Doble Asesoría con los expertos de la entidad para evaluar objetivamente su futuro pensional.

Tras recibir la orientación técnica basada en su historia laboral, 84.326 afiliados tomaron la decisión final de concretar su traslado de régimen, eligiendo la alternativa que mejor resguardaba sus expectativas de ahorro y requisitos para la vejez.

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