Así como una reconocida empresa dio un giro en Colombia, una de las cadenas de supermercados de gran impacto en el país puso sobre la mesa una interesante oferta para sus compradores.

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Hasta el próximo 30 de julio, Makro celebra la recta final de Hinchas Makro, una campaña que llega a sus últimos días con descuentos de hasta el 50 % en cientos de productos y las últimas oportunidades para participar por uno de los más de 145 televisores Hyundai de 65 pulgadas y más de 500 bonos Makro de $ 100.000, entre otros regalos disponibles.

Durante esta última semana, quienes hagan compras iguales o superiores a $ 250.000 recibirán un Raspa y Gana, con el que podrán ganar de manera inmediata uno de los 588 bonos Makro de $ 100.000.

Además, al registrar su compra, participarán en el sorteo de uno de los 147 televisores Hyundai de 65 pulgadas, convirtiendo esta en la última oportunidad para acceder tanto a importantes descuentos como a premios.

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La campaña reúne promociones en prácticamente todas las categorías de compra. Los clientes podrán encontrar descuentos de hasta el 50 % en frutas y verduras seleccionadas y hasta el 35 % en pescados y mariscos, además de ofertas especiales en carnes de res, cerdo y pollo.

También habrá promociones de hasta el 30 % en productos esenciales para la despensa como arroz, pastas, aceites, cereales, granolas, galletas, snacks, café, leche y alimentos congelados, así como en bebidas, jugos, aguas. Además los consumidores podrán encontrar súper precios en cervezas seleccionadas.

A esto se suman descuentos en productos de aseo para el hogar, detergentes, papel higiénico, limpiadores y artículos de limpieza; en categorías de cuidado personal y cuidado del bebé, incluyendo champú, cuidado oral, pañales y productos de higiene; así como en alimentos y accesorios para mascotas.

La oferta se complementa con promociones en utensilios de cocina, menaje, desechables, pequeños electrodomésticos, ventiladores, congeladores, cafeteras, artículos para el hogar, implementos deportivos, juguetes y otros productos de temporada, permitiendo que los colombianos encuentren soluciones para prácticamente todas las necesidades de su hogar en un solo lugar.

“Con Makro también es Mikro queremos que más colombianos descubran que nuestras tiendas están abiertas para todos. Hoy, cualquier persona puede encontrar productos de calidad, en presentaciones grandes o pequeñas, comprar por unidad o por volumen y acceder a precios altamente competitivos que le permiten ahorrar en las compras del día a día. Nuestro propósito es ofrecer una experiencia de compra flexible que responda tanto a las necesidades de las familias como de emprendedores y comerciantes”, afirmó Ximena Restrepo, Gerente de Marketing de Makro.

Esta iniciativa refleja la evolución que ha tenido Makro para responder a los nuevos hábitos de consumo de los colombianos. Bajo el concepto ‘Makro también es Mikro’, la compañía ha fortalecido una propuesta de valor basada en ofrecer productos en diferentes formatos, una amplia variedad de marcas nacionales e importadas, marcas propias de alta calidad y una experiencia de compra que combina ahorro, surtido y conveniencia.

Hoy, las familias pueden ejecutar sus compras cotidianas en cualquiera de las 21 tiendas Makro de Colombia, accediendo a precios competitivos sin necesidad de comprar exclusivamente al por mayor.

Las promociones de Hinchas Makro estarán vigentes hasta el 30 de julio en todas las tiendas Makro del país y a través de sus canales digitales.

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