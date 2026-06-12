Con el arranque del Mundial, una de las temporadas de fútbol más esperadas por los colombianos, los hogares, las oficinas y los parches de amigos se transforman en los escenarios principales para alentar a sus equipos.

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En sintonía con esta fiebre deportiva, la cadena supermayorista Makro anunció el lanzamiento oficial de su campaña nacional “Hinchas Makro”, una iniciativa comercial que busca premiar a los consumidores que se abastecen para vivir los partidos en grande.

La ambiciosa campaña estará vigente desde hoy 12 de junio hasta el próximo 30 de julio de 2026 en todos los puntos de venta del país. A lo largo de estas semanas, la compañía entregará más de 700 premios que incluyen televisores de última tecnología y bonos para el mercado familiar o del negocio.

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¿Cuáles son los premios y cómo participar en “Hinchas Makro”?

La dinámica de la campaña está diseñada para incentivar las compras medianas y grandes de cara a las celebraciones deportivas. El paquete de beneficios y las condiciones de participación se dividen de la siguiente manera:

Monto mínimo de compra: Los clientes que realicen facturas iguales o superiores a $ 250.000 pesos quedarán habilitados para participar.

Los clientes que realicen facturas iguales o superiores a quedarán habilitados para participar. Sorteos semanales de televisores: Los compradores inscritos podrán ganar uno de los más de 145 televisores Hyundai de 65 pulgadas con tecnología 4K UHD QLED que se rifarán cada semana durante junio y julio.

Los compradores inscritos podrán ganar uno de los Premios instantáneos con Raspa y Gana: Al momento de la compra, los usuarios recibirán un tarjetón digital o físico para ganar inmediatamente uno de los más de 500 bonos Makro por un valor de $100.000 pesos cada uno .

Al momento de la compra, los usuarios recibirán un tarjetón digital o físico para ganar inmediatamente uno de los . Garantía regional: Un diferencial clave de esta iniciativa es que todas las tiendas del país tendrán ganadores fijos. Esto asegura que los clientes de todas las regiones de Colombia compitan con igualdad de oportunidades.

“Makro también es mikro”: La apuesta por el consumidor final

Esta campaña no solo busca dinamizar las ventas, sino consolidar una estrategia de posicionamiento de marca que la cadena ha venido impulsando con fuerza en el país.

“Hinchas Makro es nuestra apuesta para aprovechar una de las temporadas futboleras más importantes del año, conectando con el incremento en las reuniones y momentos de consumo… A través de esta campaña, fortalecemos nuestro posicionamiento de que “Makro también es mikro”, destacando la oferta de productos y formatos adaptados tanto para clientes mayoristas como para consumidores finales con diferentes necesidades y presupuestos”, argumentó Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

Makro y su campaña durante el Mundial de 2026 en Colombia

Como parte de la experiencia en tienda, la cadena mayorista transformará la infraestructura de sus establecimientos con el montaje del “Pasillo del Hincha”. Este espacio estará dedicado exclusivamente a exhibir productos de alta demanda para las celebraciones, tales como bebidas, pasabocas (snacks), comidas prácticas y opciones para compartir en grupo.

Adicionalmente, el despliegue incluirá el lanzamiento de una edición especial de bolsas con la temática “Hinchas Makro”, ambientación interna en los pasillos y una cartelera especial de promociones en alimentos y consumibles.

La campaña se encuentra activa en las 21 tiendas de la compañía distribuidas en 16 ciudades de Colombia.

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