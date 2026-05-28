Mientras que empresarios meten la mano en las elecciones presidenciales, hay organizaciones que toman pasos firmes de cara a lo que viene en el año para los supermercados en Colombia.

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Así lo mostró Makro al remarcar que en un contexto de presión sobre el gasto de los hogares y transformación del consumo, las marcas propias se consolidan como uno de los principales motores del ‘retail’ en el país. De acuerdo con un estudio de NielsenIQ del 2025, estas ya representan el 44,3 % de las ventas en cadenas y ‘discounters’, posicionando al país como líder en América Latina en este segmento.

El crecimiento responde a un cambio estructural en el comportamiento del consumidor, donde el precio y la relación costo-beneficio ganan relevancia frente a la fidelidad a marcas tradicionales. De hecho, cerca de 68 % de los colombianos considera que las marcas propias son una buena alternativa, impulsadas por su accesibilidad y evolución en calidad.

En este escenario, los grandes jugadores del ‘retail’ han fortalecido sus portafolios propios como una estrategia clave de competitividad. En el caso de Makro Colombia, estas líneas ya representan alrededor del 25 % de sus ventas, alineándose con la tendencia del mercado y consolidándose como un eje central de su operación.

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¿Cuáles son las marcas propias de Makro en Colombia?

Actualmente, la compañía cuenta con nueve marcas propias, entre las que destacan Aro, m&c, Ternez y Buen Corte, con presencia en múltiples categorías.

Este portafolio no solo responde a la necesidad de ofrecer precios más competitivos, con ahorros cercanos al 20 % frente a marcas tradicionales, sino también al compromiso de ofrecer productos con altos estándares de calidad, de la mano de aliados estratégicos en cada categoría, así como a una estrategia de diversificación que busca atender tanto a clientes del canal Horeca como al consumidor final.

Como parte de esta expansión, Makro proyecta el lanzamiento de cerca de 200 nuevos productos durante 2026, junto con la creación de cuatro nuevas marcas propias. La primera de estas apuestas es Crooji, una nueva marca propia con la que la compañía incursiona en una categoría de consumo y antojo de alto crecimiento.

Crooji llega con un portafolio que incluye papas en sabores como pollo, limón y BBQ, así como fosforitos, entre otros productos, con una propuesta enfocada en precios competitivos y consumo cotidiano, especialmente en momentos de compartir en familia o entre amigos. Además, la marca continuará sumando nuevas referencias a lo largo del año.

La estrategia de Makro se da en un momento en el que las marcas propias han dejado de ser vistas como opciones de bajo costo para posicionarse como alternativas de valor, incluso en categorías donde históricamente dominaban las marcas comerciales.

Este fenómeno, según analistas del sector, refleja una evolución del ‘retail’ hacia modelos más eficientes, donde las cadenas tienen mayor control sobre la cadena de suministro, el desarrollo de producto y la fijación de precios.

De cara a 2026, la compañía busca mantener la participación de sus marcas propias en torno al 25 % de sus ventas, mientras continúa ampliando su portafolio y explorando nuevas categorías. En un mercado donde el consumidor prioriza cada vez más el rendimiento de su dinero, las marcas propias se consolidan no solo como una alternativa, sino como un componente estructural del negocio ‘retail’.

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