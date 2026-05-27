El presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo, Guillermo Gómez, analizó en Noticias Caracol el difícil panorama que enfrenta el sector gastronómico en el primer semestre del año.

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Según explicó, la industria ha estado marcada por ajustes operativos, reducción de personal y una caída en la dinámica de contratación, como respuesta a un entorno económico desafiante.

De acuerdo con el gremio, varios factores han impactado negativamente al sector, entre ellos la reducción en el consumo de los hogares, el aumento de los costos laborales y el efecto de la inflación sobre los insumos y la operación de los restaurantes.

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Este conjunto de presiones ha llevado a que se pierdan o no se renueven cerca de 40.000 empleos en lo que va del año.

Uno de los puntos más sensibles señalados por los empresarios es el incremento del salario mínimo en 2026, el cual, aunque busca mejorar el ingreso de los trabajadores, ha generado dificultades adicionales para la sostenibilidad de muchos negocios, especialmente pequeños y medianos restaurantes.

Ante este panorama, el sector gastronómico ha hecho un llamado a revisar las condiciones operativas y laborales para evitar mayores afectaciones en el empleo formal.

Los empresarios advierten que, de mantenerse estas presiones económicas, podrían continuar los recortes de personal y la reducción de jornadas laborales, afectando la estabilidad de la industria.

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