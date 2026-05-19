Una de ellas es DonDoh Bogotá, restaurante que se ha consolidado como la primera parrilla japonesa especializada en robata de la ciudad.

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Su propuesta gira alrededor del fuego y de una técnica tradicional japonesa que potencia el sabor de cortes premium, pescados y mariscos mediante una cocción intensa al carbón.

El lugar también destaca por ser uno de los primeros whisky bar de Bogotá, mezclando maridajes ahumados y una experiencia sofisticada en un ambiente inspirado en los clásicos izakayas japoneses.

Además, su carta cambia constantemente con especiales de temporada que mantienen la experiencia fresca para clientes frecuentes.

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Otro de los sitios que está marcando tendencia es Tavola Rústica, una apertura reciente ubicada en una casona patrimonial junto al parque Japón. El restaurante ofrece una experiencia italiana de alto nivel inspirada en las masserie del sur de Italia, especialmente de la región de Puglia.

El lugar sobresale por sus jardines, su arquitectura elegante y una enorme pérgola de vidrio diseñada para integrarse con la naturaleza y el entorno clásico de la propiedad.

Más que un restaurante, Tavola Rústica se ha convertido en un oasis gastronómico en medio del norte de Bogotá.

Finalmente, Parmessano continúa fortaleciendo su presencia en la capital con un agresivo plan de expansión. La reconocida cadena paisa abrirá nuevos puntos en Torre Atrio, Unicentro y el Parque de la 93, consolidando su apuesta por zonas premium y de alto tráfico.

Con una propuesta enfocada en cocina artesanal y espacios modernos, Parmessano busca duplicar su operación en Bogotá y competir con fuerza en uno de los mercados gastronómicos más exigentes del país.

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