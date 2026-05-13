En muchas familias existe una discusión frecuente: ¿el orden de nacimiento influye en la inteligencia de los hermanos? Aunque durante años ha sido una creencia popular, diferentes investigaciones científicas han analizado el tema y han encontrado que sí existe cierta relación, aunque con importantes matices.

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Uno de los estudios más citados fue realizado por investigadores de la Universidad de Oslo y publicado en la revista Science. Para la investigación se analizaron los registros académicos de cerca de 240.000 hombres noruegos durante su instrucción militar. Los resultados mostraron que, en promedio, los hijos mayores presentan un coeficiente intelectual ligeramente más alto que sus hermanos menores.

Según el estudio, los primogénitos alcanzaron una media de 103,2 puntos de CI, mientras que los segundos hijos obtuvieron 101,2 y los más pequeños alrededor de 100. Sin embargo, los autores Petter Kristensen y Tor Bjerkedal aclararon que esta diferencia no tiene un origen biológico. La explicación estaría más relacionada con el entorno familiar y la forma en que los niños son criados.

Los investigadores señalan que los padres suelen dedicar más tiempo y atención educativa al primer hijo, especialmente durante sus primeros años, lo que podría favorecer su desarrollo cognitivo. Además, los hermanos mayores suelen asumir roles de liderazgo o responsabilidad dentro del hogar, lo que también influye en habilidades académicas y sociales.

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El orden de nacimiento también parece tener efectos en la personalidad. Un estudio liderado por Rodica Ioana Damian y Brent W. Roberts, basado en el análisis de 377.000 estudiantes estadounidenses, encontró patrones comunes entre hermanos. Los hijos mayores tienden a ser más responsables, organizados y orientados al logro; los medianos suelen desarrollar habilidades de negociación y mayor independencia; mientras que los menores son descritos con frecuencia como más creativos, relajados y aventureros.

No obstante, expertos advierten que el orden de nacimiento es solo uno de muchos factores que influyen en la inteligencia y la personalidad. Elementos como el estilo de crianza, la diferencia de edad entre hermanos, el contexto social, la educación recibida y las experiencias individuales tienen un peso incluso mayor.

En conclusión, aunque los estudios muestran pequeñas diferencias promedio a favor de los hijos mayores, la inteligencia no está determinada por el lugar que se ocupa en la familia, sino por una combinación compleja de factores educativos, emocionales y sociales.

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