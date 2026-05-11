Muchos colombianos tienen un flexómetro (o cinta métrica) en su caja de herramientas, pero pocos conocen el secreto que esconden esos pequeños rombos negros impresos a lo largo de la cinta. Aunque parecen un detalle decorativo o un error de impresión, estos símbolos son fundamentales para la estabilidad de cualquier construcción y pueden salvarlo de un desastre en casa.

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Estas marcas, conocidas técnicamente como ‘marcas de viga’, cumplen una función específica: indicar la distancia estándar entre los centros de los montantes o vigas en estructuras de madera y metal.

Estos rombos aparecen a intervalos regulares, generalmente cada 19,2 pulgadas (entre 48,7 y 49,5 centímetros). Esta medida no es al azar; está diseñada para dividir la cinta en cinco secciones exactas que culminan en la marca de los 2,4 metros (8 pies), una medida estándar en la industria de la construcción para paneles y láminas.

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Saber identificar estas marcas no es solo tarea de ingenieros o maestros de obra. Para un propietario de vivienda, entender el lenguaje del metro resulta útil en situaciones cotidianas:

Instalaciones seguras : al colgar estantes pesados, televisores o cuadros de gran formato, lo ideal es anclarlos directamente a la viga y no solo al panel de yeso o drywall.

: al colgar estantes pesados, televisores o cuadros de gran formato, lo ideal es anclarlos directamente a la viga y no solo al panel de yeso o drywall. Prevención de daños : identificar dónde están los soportes estructurales ayuda a evitar perforaciones accidentales en zonas donde podrían pasar cables eléctricos o tuberías ocultas.

: identificar dónde están los soportes estructurales ayuda a evitar perforaciones accidentales en zonas donde podrían pasar cables eléctricos o tuberías ocultas. Estabilidad: garantiza que los objetos sujetos a la estructura tengan el soporte necesario para no caerse.

La presencia de estos símbolos en las cintas métricas continúa reflejando la importancia de la precisión para facilitar trabajos seguros y eficientes.

A pesar de la llegada de sensores digitales para detectar vigas, los carpinteros y técnicos de obra siguen confiando en estos rombos para mantener la uniformidad en la distribución de las estructuras portantes.

Aunque la separación puede variar levemente según la normativa local de cada país o el tipo de edificación, la función del rombo permanece inalterable: señalar la ubicación óptima para garantizar que pisos, paredes y techos soporten el peso de manera equilibrada. La próxima vez que saque su metro, ya sabe que esos diamantes negros son sus mejores aliados para una remodelación segura.

¿Cómo se leen los números de la cinta métrica?

La cinta métrica es una herramienta esencial en cualquier hogar, pero su lectura detallada suele generar confusión. Para interpretar correctamente las marcas, es necesario entender la jerarquía de las líneas que aparecen entre cada número entero.

En la mayoría de cintas, la parte superior o inferior presenta los centímetros. Según el portal especializado De Máquinas y Herramientas, los números grandes representan los centímetros (cm). Entre ellos, encontrará líneas más pequeñas:

Línea media: indica el medio centímetro ( 0.5 cm o 5 mm ).

o ). Líneas cortas: representan los milímetros ( mm ). Hay diez de estas divisiones por cada centímetro.

Para quienes trabajan con pulgadas (in), la lectura varía. De acuerdo con la guía técnica de The Home Depot, una pulgada se divide comúnmente en fracciones de 16. La marca más larga entre los números indica la media pulgada, seguida por las de un cuarto, un octavo y la más pequeña, que corresponde a un dieciseisavo de pulgada.

Dominar estas equivalencias permite una precisión milimétrica en proyectos de bricolaje o construcción.

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