En el mundo del mantenimiento automotriz casero, ha tomado fuerza un truco que, aunque parezca inusual, es utilizado por quienes buscan ahorrar dinero en el lavado: el uso de Coca-Cola para la limpieza de neumáticos y dejarlos brillantes. Esta bebida carbonatada no solo sirve para el consumo, sino que posee propiedades químicas que actúan directamente sobre la suciedad acumulada en el caucho.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué significa letrero ‘No PDA’ en un carro en Colombia? También está en motos y no es un adorno)

La efectividad de este líquido se debe principalmente a su contenido de ácido fosfórico. Este componente es capaz de descomponer partículas de óxido y eliminar manchas difíciles generadas por el asfalto y el tráfico diario en calles y autopistas. Al aplicarlo, la bebida actúa como un agente desengrasante que deja la superficie con un aspecto renovado y brillante de manera inmediata.

¿Cómo aplicar la Coca-Cola correctamente?

Para lograr un resultado uniforme y evitar el desperdicio del producto, existen dos métodos sencillos recomendados por los usuarios habituales:

Lee También

Uso de atomizador : vierta el líquido en un recipiente con spray. Rocíe la llanta y utilice una esponja de espuma o una brocha de cerdas suaves para distribuir el producto de forma homogénea.

: vierta el líquido en un recipiente con spray. Rocíe la llanta y utilice una esponja de espuma o una brocha de cerdas suaves para distribuir el producto de forma homogénea. Método de inmersión: coloque la bebida en una taza o recipiente abierto. Sumerja una brocha pequeña y proceda a pintar la superficie lateral del neumático hasta cubrirla por completo.

Este método es altamente popular entre personas que necesitan mejorar la apariencia de su vehículo rápidamente antes de una exhibición o para concretar una venta.

Pese al efecto estético inmediato, el uso de gaseosa en las ruedas conlleva desventajas que los propietarios de vehículos deben considerar:

Residuos pegajosos : debido al alto contenido de azúcar, la superficie puede quedar pegajosa, lo que termina atrayendo más polvo y suciedad a largo plazo.

: debido al alto contenido de azúcar, la superficie puede quedar pegajosa, lo que termina atrayendo más polvo y suciedad a largo plazo. Posible corrosión : si el líquido no se retira correctamente o si entra en contacto prolongado con ciertas partes metálicas, el ácido podría generar daños colaterales.

: si el líquido no se retira correctamente o si entra en contacto prolongado con ciertas partes metálicas, el ácido podría generar daños colaterales. Atracción de insectos: el residuo dulce puede atraer hormigas u otros insectos hacia el área donde se estaciona el vehículo.

Aunque es una alternativa económica para evitar el costo de un lavadero profesional, los expertos sugieren hacer una limpieza posterior con agua para retirar los excesos de azúcar y proteger la integridad del neumático.

¿Cada cuánto hay que lavar las llantas del carro?

Mantener la limpieza de las ruedas no es solo una cuestión estética, sino un factor determinante para la vida útil de los componentes del vehículo. Expertos en mantenimiento automotriz sugieren que la frecuencia ideal para lavar las llantas y rines debe ser semanal o quincenal.

Esta regularidad tiene como objetivo principal evitar la acumulación del polvo de freno, un residuo metálico que, junto a la suciedad del asfalto, puede volverse corrosivo y deteriorar el acabado de los rines. No obstante, el hábito debe ajustarse según las condiciones del entorno:

Zonas críticas: si el vehículo transita diariamente por terrenos con barro, zonas húmedas o carreteras con presencia de sal, la limpieza debe realizarse con mayor frecuencia para prevenir daños estructurales.

Mantenimiento mayor: independientemente del aseo regular, se recomienda efectuar una limpieza profunda y detallada al menos cada seis meses para proteger el sistema a largo plazo.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.