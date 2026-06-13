Tesla es, sin duda, una de las marcas de carros más llamativa del mundo, pues por su tecnología, innovación y más esta compañía se ha posicionado de gran manera a nivel internacional.

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De hecho, a Colombia llegó hace poco y en este 2026 ha marcado la tendencia, puesto que se ha quedado con el primer lugar de los carros más vendidos del país durante varios meses del año.

Sin embargo, ya no está avanzando a la velocidad de otras marcas y eso le ha pasado factura, ya que los chinos y los europeos han apretado el acelerador y han dejado atrás a los vehículos de Elon Musk.

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Y es que según un informe de CAM Electromobility Report 2026, elaborado por el Center of Automotive Management (CAM), esta marca salió del top 3, incluso del top 5, de los carros más innovativos del mundo, lo cual no deja de llamar la atención.

Dicho informe fue hecho gracias al análisis de 874 innovaciones puestas por 35 grupos automotores de todo el mundo y dejó en evidencia que ahora los chinos y los europeos son los que están mandando la parada.

Es más, vale la pena destacar que se analizaron los siguientes datos:

Tiempos de recarga.

Eficiencia energética.

Capacidad de las baterías.

Gestión inteligente del ecosistema eléctrico.

Autonomía real de conducción.

Cuáles son las marcas más innovadoras de los carros eléctricos

Tal como quedó en dicho informe, la compañía que lidera este escalafón es Geely, que cuenta con marcas muy reconocidas como Volvo y Polestar, que sacó 209 puntos y superó a Volkswagen Group y BYD.

Dicha marca quedó líder por las nuevas plataformas eléctricas y la tecnología de carga rápida, que sigue siendo uno de los principales problemas y obstáculos de esta clase de vehículos en el mundo, no solo en Colombia.

Tesla, por su parte, quedó en la sexta posición, lo cual preocupa a Musk y su grupo de trabajo porque siempre, desde su lanzamiento, había quedado entre las primeras posiciones, pero con la velocidad de los chinos y los alemanes perdió varias posiciones.

(Ver también: Tesla le dio golpazo a Renault, Toyota y más por segundo mes seguido en Colombia; hay sorpresa)

Al final, este tipo de mediciones son importantes para que las personas tomen la mejor decisión si están pensando en comprar carro, ya que pueden encontrar quizá mejores elementos a un precio un poco menor

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