Los conductores en Bogotá podrían recibir un baldado de agua fría por una decisión del distrito, la cual contempla extender el pico y placa los sábados. Esta sería una propuesta directamente del alcalde Carlos Fernando Galán y que se sustenta en diversas razones para optimizar la movilidad y finanzas de la ciudad.

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Y es que precisamente la ciudad se ha visto envuelta en unos extensos trancones por las diversas megaobras que se han llevado a cabo, como el metro de Bogotá, la línea de Transmilenio por la 68 y otras restauraciones viales. Sin embargo, los dueños de carros podrían pasar una amarga sorpresa al no poder conducir durante seis días a la semana.

Esto se suma a una preocupación que ha tenido el gobierno distrital por el aumento de matrículas registradas en otras regiones pero que circulan en la ciudad. Esa iniciativa se ha venido planteando desde noviembre de 2025, pero aún no se ha concretado.

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Según Red+, desde 2012 se han registrado menos carros nuevos en Bogotá, exactamente una caída de 241.000 vehículos en promedio al año, lo que se traduce en una afectación de 1,1 billones de pesos para recursos públicos de la ciudad. Con esto, el mandatario distrital considera que podría ser una medida para que los ciudadanos matriculen las placas en la ciudad.

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Esto deriva en que, según Galán, hay un hueco financiero para atender los problemas en la malla vial de la ciudad, lo que afecta la movilidad y causa los agotantes trancones. Sumado a ello, el alcalde explicó que la restricción vehicular sería de dos sábados por mes para los carros de otras ciudades y/o municipios.

Según dio a conocer el noticiero citado, la Secretaría de Movilidad indicó que la propuesta de pico y placa para carros matriculados afuera de Bogotá comenzaría a discutirse durante el primer semestre de este 2026. Eso quiere decir que están sobre el límite de tiempo, porque estamos en el último mes de ese periodo.

“La medida fue anunciada por el alcalde Galán el pasado mes de noviembre, indicando que su puesta en marcha sería en el transcurso del primer semestre de 2026”, aseguró la entidad en Red+.

Además, la secretaría detalló que la medida se implementará una vez se tengan los estudios técnicos y jurídicos que sustenten una restricción de tal magnitud.

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