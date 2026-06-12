Momentos de angustia viven familiares y residentes del sector de Villas del Dorado, en la localidad de Engativá, luego de que se conociera el reporte sobre la desaparición de un menor de edad.

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De acuerdo con la información difundida inicialmente por personas cercanas al caso, el menor habría sido visto por última vez en este sector del occidente de Bogotá. Desde entonces, sus allegados adelantan la búsqueda y esperan conocer información que permita establecer su paradero.

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En medio de la preocupación, en redes sociales comenzaron a circular versiones que hablan de un presunto secuestro. Sin embargo, hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales de las autoridades que confirmen esa hipótesis o determinen las circunstancias de la desaparición.

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Mientras avanzan las verificaciones, familiares y vecinos mantienen la expectativa de obtener noticias y han solicitado apoyo institucional para acelerar las labores de ubicación.

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Las autoridades suelen recomendar que, ante la desaparición de un menor de edad, se reporte el caso de manera inmediata y se active el protocolo correspondiente, sin esperar un tiempo mínimo para presentar la denuncia.

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Entre las acciones habituales se encuentran la recopilación de información, revisión de cámaras de seguridad, entrevistas y búsqueda en puntos cercanos al último lugar donde fue visto.

Por ahora, el caso permanece bajo seguimiento y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles oficiales sobre lo ocurrido.

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