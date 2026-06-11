Por: El Colombiano

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Una búsqueda incesante terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Alejandro Calderón Hernández, un empresario costarricense que había desaparecido el 29 de mayo luego de viajar a Bogotá, Colombia, para adquirir mercancía relacionada con una tienda virtual que tenía en su país.

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La familia informó a las autoridades que perdió el rastro de Calderón, de 42 años, tras una llamada que él tuvo con su pareja sentimental ocurrida hacia las 7:40 p. m. del 29 de mayo.

Desde entonces, no se volvió a saber más de su paradero, luego de que dijera que saldría a comprar una pizza cerca del hotel donde se hospedaba.

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Esto llevó a que la familia interpusiera el reporte de desaparición ante la Policía Nacional, así como ante la Cancillería de Costa Rica y la Fiscalía General de la Nación para iniciar la búsqueda correspondiente.

En la ficha de búsqueda se indicaba que Calderón era un hombre de contextura ancha, tez trigueña y 1,72 metros de estatura. Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro y un suéter con gorro del mismo color.

Después de varias labores de búsqueda, el cuerpo del empresario fue hallado el 30 de mayo en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de la capital colombiana.

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Posteriormente, fue trasladado a Medicina Legal para proceder con su identificación y determinar la causa de su muerte, la cual habría sido por una falla cardíaca, sin aparentes signos de violencia física.

Sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para corroborar si el fallecimiento estuvo realmente relacionado con causas naturales o si existió algún factor externo que influyera en su desaparición y muerte.

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