Una joven de 18 años denunció haber sido víctima de un violento ataque luego de salir de su jornada laboral en un sector cercano al Concejo de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo.

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El hecho ocurrió cuando la mujer se dirigía hacia una estación de Transmilenio tras terminar su turno en un call center donde recientemente había comenzado a trabajar. Según la información conocida, la joven intentó tomar el sistema de transporte, pero al llegar se encontró con que el servicio ya había finalizado.

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Ante esta situación, habría buscado otra alternativa para regresar a su vivienda. Fue en ese momento cuando, según su relato, dos hombres se le acercaron y la intimidaron con armas de fuego y un cuchillo.

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De acuerdo con la denuncia, los sujetos no solo le exigieron sus pertenencias, sino que también la obligaron a desplazarse hasta la zona ubicada debajo de un puente de la calle 26, donde presuntamente ocurrió el abuso.

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Tras varios minutos, los hombres habrían escapado del lugar dejando a la joven, quien posteriormente logró regresar hasta su lugar de trabajo. Allí recibió ayuda de sus compañeros, quienes activaron las rutas correspondientes para que pudiera recibir acompañamiento y atención.

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El caso generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras la familia de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que se avance en la investigación y se logre identificar a los responsables.

Las autoridades competentes deberán adelantar las labores de recopilación de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y demás actividades judiciales que permitan esclarecer lo ocurrido.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de quienes transitan por zonas con poca iluminación o baja presencia ciudadana durante horarios nocturnos en Bogotá.

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