Manifestaciones de vendedores informales y motociclistas provocaron serias afectaciones en la movilidad de Bogotá este martes 9 de junio, especialmente en la Autopista Sur, en rechazo a la intervención adelantada por el Distrito en el bajo el puente de la Avenida Villavicencio, un espacio que durante años fue ocupado por comerciantes de la zona.

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De acuerdo con Blu Radio, la jornada estuvo marcada por bloqueos intermitentes en uno de los principales corredores viales de la capital. Decenas de manifestantes se concentraron en el sector para expresar su inconformidad.

Con los operativos de recuperación del espacio público adelantados por la Alcaldía, se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden ( UNDMO), situación que ocasionó congestión vehicular y retrasos para miles de conductores que se movilizaban entre Bogotá y Soacha.

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#ATENCIÓN | Vandalismo en Bogotá: vendedores informales y motociclistas rompen vallas y hacen hogueras tras operativos de recuperación del espacio público en la autopista Sur con avenida Villavicencio. pic.twitter.com/NXTY3BcSfE — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 10, 2026

Galán respondió a protestas por intervención en bajopuente de la Autopista Sur

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió la recuperación del espacio ubicado en el cruce de la Avenida Villavicencio con la Autopista Sur y aseguró que la Administración no dará marcha atrás en la intervención.

“No vamos a retroceder. Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur”, afirmó el mandatario.

Galán sostuvo que el lugar era utilizado para actividades ilegales, además de ocupaciones no autorizadas del espacio público. “Este espacio era usado para ventas ilegales, de droga y motos robadas, entre otros. El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal”, señaló.

No vamos a retroceder. Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur. Este espacio era usado para ventas ilegales, de droga y motos robadas, entre otros. El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 10, 2026

El alcalde también pidió respaldo ciudadano para continuar con este tipo de operativos en diferentes sectores de la capital. “Les pido a las y los bogotanos que nos apoyen en esta cruzada por recuperar el espacio público debajo de los puentes”, agregó.

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