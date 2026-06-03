La movilidad en Bogotá se complicó durante la tarde de este miércoles 3 de junio, luego de unas protestas sobre la calle 26. Jóvenes de la Universidad Nacional se movilizaron desde la sede de dicha institución con destino a la Plaza de Bolívar, centro de la capital.

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Los estudiantes, simpatizantes de la candidatura de Iván Cepeda, alegan un supuesto fraude electoral en las elecciones de la primera vuelta celebradas el pasado 31 de mayo. Aunque la Registraduría aseguró que no hubo anomalías en la jornada del domingo, cientos de manifestantes sacaron pancartas en apoyo al Pacto Histórico y con críticas a Abelardo de la Espriella, a quien también le dedicaron duras arengas:

#BOGOTÁ. A esta hora, estudiantes de la Universidad Nacional iniciaron una movilización con rumbo a la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad. Los manifestantes avanzan de Occidente a Oriente y alegan un supuesto "fraude electoral" en las elecciones presidenciales celebradas… pic.twitter.com/g3CyHnnxIF — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 3, 2026

Desde luego, las manifestaciones ocasionaron afectaciones en la movilidad de la ciudad y en el transporte público en el sentido occidente-oriente de la avenida calle 26 y desde la carrera 30 (avenida NQS).

A su vez, hubo problemas en servicios duales de Transmilenio como el M51, que tuvo que retornar desde el sector de La Mariposa (San Victorino); el M86, que se ha desviado por la Caracas con calle 45, y el M82 que ingresa a la estación Museo Nacional. A su vez, otras rutas retornaron en la calle 19.

⏰ #TMAhora ( 4:56 p. m.) 📍 Carrera 10 con 24 🔁 El servicio M51 retorna en el sector de La Mariposa. Las demás rutas retornan en la calle 19. 🔀 Servicio M86 desvía por la avenida Caracas con calle 45. 🚍Servicio M82 ingresa a la estación Museo Nacional pic.twitter.com/MJYqyvtT8p — TransMilenio (@TransMilenio) June 3, 2026

Los manifestantes subieron hasta la carrera Décima, en inmediaciones del Museo Nacional, donde se aglomeraron antes de ir a la plaza del centro de Bogotá.

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