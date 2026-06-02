La caravana de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda no solo provocó afectaciones en la movilidad de Bogotá, sino que también terminó involucrando a la Selección Colombia.

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Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró el momento en que el bus oficial del combinado nacional quedó detenido en medio de la concentración de manifestantes.

Las imágenes fueron grabadas por algunos de los asistentes a la movilización y rápidamente se difundieron en distintas plataformas. En los registros se observa cómo el vehículo permanece rodeado por decenas de personas mientras avanzaba con dificultad por una de las vías afectadas por la protesta.

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El hecho ocurrió durante las marchas de jóvenes convocadas por simpatizantes de Iván Cepeda, que recorrieron varios corredores viales de la capital luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial. Las movilizaciones coincidieron con desplazamientos relacionados con la logística de la selección nacional.

@publimetrocolombia #deporte ♬ sonido original – Publimetro Colombia 🇨🇴 #Deportes | Luego del partido de la Selección Colombia, el bus que transportaba al equipo quedó momentáneamente detenido debido a las manifestaciones que se registraban en las vías en apoyo al presidente Iván Cepeda. Las movilizaciones afectaron la movilidad en varios sectores, obligando a la delegación a permanecer por algunos minutos en el lugar antes de poder continuar su recorrido. Hasta el momento, no se reportan incidentes que hayan comprometido la seguridad de las jugadores o del cuerpo técnico. #seleccioncolombia

¿Dónde ocurrieron manifestaciones a favor de Iván Cepeda en Bogotá?

La presencia del autobús llamó la atención de los manifestantes, quienes aprovecharon para grabar videos y tomar fotografías del vehículo. Esa movilización inició en Teusaquillo (calle 37 con carrera 17) y luego avanzó por la carrera 25 hasta la calle 53 y luego subió hasta la carrera Séptima.

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni la organización de la movilización se han pronunciado sobre el incidente. Tampoco se reportaron daños al vehículo o inconvenientes para los ocupantes del bus.

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