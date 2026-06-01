Un nuevo hecho de violencia se registró en el sur de Bogotá. Un comerciante de aproximadamente 50 años fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, mientras permanecía al interior de un vehículo junto a su hija.

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De acuerdo con información conocida por el diario Q’hubo Bogotá, el crimen se presentó hacia las 12:50 del mediodía en la carrera 12 con calle 75A sur. La víctima se encontraba en el asiento del copiloto de un automóvil gris conversando con su hija cuando fue sorprendida por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

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Según las primeras versiones, los atacantes habrían permanecido cerca del lugar observando los movimientos de la víctima. Aprovechando un momento en el que la vía se encontraba parcialmente despejada, se acercaron al vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el comerciante.

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El hombre recibió un impacto de bala en la cabeza y quedó gravemente herido dentro del automóvil. Aunque su hija se encontraba a su lado en el momento del ataque, resultó ilesa.

Tras escuchar las detonaciones, personal de vigilancia de la zona acudió para auxiliar a la víctima. Posteriormente, fue trasladada en una patrulla de la Policía a un centro médico, donde falleció poco después de ingresar al servicio de urgencias.

Frente a lo ocurrido, el teniente coronel Edward Vargas, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el caso ya es materia de investigación.

“En este momento, la investigación ha sido asumida por la Seccional de Investigación Criminal, que adelanta las respectivas labores investigativas con el fin de esclarecer estos hechos y dar con la captura de los responsables”, señaló el oficial.

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Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la recolección de testimonios que permitan identificar a los responsables del homicidio y determinar los móviles detrás de este ataque.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes piden resultados rápidos en la investigación para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en la capital del país.

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