Un video de @PasaenBogota se muestra a un hombre que presuntamente intentó agredir con un arma blanca a guardias de seguridad del sistema Transmilenio en Bogotá.

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De acuerdo con las primeras versiones, el incidente se habría originado cuando el joven ingresó al sistema sin validar su pasaje. Al ser requerido por el personal de seguridad para cumplir con el procedimiento, el individuo reaccionó con hostilidad, lo que derivó en la confrontación captada en el material audiovisual.

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Aunque el video ha generado preocupación entre los usuarios del transporte masivo, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni se conocen detalles sobre la intervención de las autoridades para controlar la situación.

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#BOGOTÁ. En un video que circula por redes sociales, se observa a un hombre que habría intentando agredir aparentemente con arma blanca a guardias de seguridad de TransMilenio. Según versiones, el incidente se habría originado tras el ingreso irregular del joven al sistema. Al… pic.twitter.com/uf1EwoZxs8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 31, 2026

Transmilenio y las autoridades locales no han emitido pronunciamientos oficiales sobre el hecho, mientras que los videos compartidos en redes sociales permiten observar la tensión del momento y la rápida reacción de los guardias ante la amenaza.

La difusión del material ha abierto un debate sobre la seguridad en el sistema de transporte y las medidas que deben adoptarse para prevenir agresiones de este tipo, así como sobre la importancia de respetar los protocolos de ingreso y pago del pasaje.

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