En video quedó registrada una pelea entre varias personas durante la jornada de ley seca en Bogotá, que terminó con momentos de tensión entre los habitantes de la localidad de Engativá, luego de que uno de los involucrados presuntamente accionara un arma de fuego en medio del altercado.

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Los hechos ocurrieron en la carrera 69L con calle 64D, donde varias personas protagonizaron una pelea cuyas causas aún son materia de investigación. De acuerdo con los primeros reportes, algunos de los participantes estarían en aparente estado de embriaguez al momento de la confrontación.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la discusión, que fue escalando hasta convertirse en una agresión física entre varios ciudadanos. La situación provocó alarma entre residentes y transeúntes del sector.

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Hubo disparos en medio de la pelea en Engativá (Bogotá)

Según las imágenes, durante la riña uno de los involucrados accionó lo que al parecer sería un arma de fuego. Por el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un arma de fuego convencional o de otro tipo de elemento similar.

La detonación provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban cerca del lugar, mientras varias personas intentaban alejarse de la zona para evitar resultar afectadas por el enfrentamiento.

Luego de recibir el reporte de la comunidad, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al sitio para controlar la situación y restablecer el orden público. La intervención permitió dispersar a los involucrados y evitar que la confrontación continuara.

#BOGOTÁ. Altercado entre personas en presunto estado de embriaguez en la Cr 69L con Cl 64D de la loc/Engativá. Se desconocen los motivos que originaron la pelea, durante la cual uno de los involucrados accionó lo que al parecer es un arma de fuego. Policía llegó al sitio para… pic.twitter.com/jt0Bo316aL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 30, 2026

Autoridades investigan lo ocurrido en Engativá

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre personas lesionadas o capturadas relacionadas con estos hechos. Tampoco se han establecido las razones que dieron origen a la pelea.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido, identificar a los participantes y determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto uso del arma.

El caso ha llamado la atención debido a que ocurrió durante una jornada de ley seca en la capital, una medida que busca reducir situaciones asociadas al consumo de alcohol y prevenir alteraciones del orden público.

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